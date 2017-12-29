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- Еда холодная и невкусная.
- Номера грязные, полотенец нет, даже мыла элементарного.
- Час сорок стою возле кабинета, пока очередь подойдёт. Процедура максимум три минуты длится, а по часу с лишним стоишь.
- Ложки грязные, вилки грязные, скатерти грязные. Кто по путёвке приехал - социальные отдыхающие, инвалиды - к ним вот такой подход.
Только по линии фонда социального страхования в этом году санаторий "Загорье" освоил 34 миллиона бюджетных рублей. Это 1771 путёвка. В фонде поясняют, когда проводили аукцион, представители "Загорья" в два раза уронили стоимость путёвки. В среднем отдых обходится в 25 тысяч на человека, "Загорье" предлагает услугу за 10-12 тысяч, в итоге выигрывает госзаказ, сервис соответствующий. В фонде не скрывают, жалобы на "Загорье" к ним тоже поступают.
"К сожалению, такая информация к нам действительно поступает, в том числе и в письменном виде. На этот санаторий наибольшее количество жалоб. Мы их пересылаем "Загорью", ни на одну ответа не получили", - пояснил заместитель управляющего фондом социального страхования в Красноярском крае Олег Щербо.
В течение недели мы пытались связаться с руководством санатория.
- Здравствуйте, вас беспокоит телеканал "Россия". Можно услышать кого-нибудь из ваших руководителей?
- Никого из руководителей сейчас нет на рабочем месте.
- Добрый день, программа "Вести. Красноярск", как услышать кого-нибудь из вашего начальства?
- Генеральный директор в отпуске, коммерческого нет на месте. Я никаких комментариев дать не могу. Всего доброго!
А вот прокурор Балахтинского района на звонок ответил. Как оказалось, на руководство санатория заведено уголовное дело за невыплату зарплаты. По закону после выхода материала в эфир прокуратура проверит и нашу информацию. Конечно, маловероятно, что бюджетные деньги за некачественный отдых удастся вернуть. Но есть шанс, что по крайней мере в будущем году санаторий "Загорье" в аукционе участвовать уже не сможет.
Евгения ПЛОТНИКОВА
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