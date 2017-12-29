ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Новый сайт программы
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск
РАДИО РОССИИ. КРАСНОЯРСК:
Архив программ

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
Говорит и показывает КРАСНОЯРСК
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Общество





29.12.17 08:35 Пациенты санатория "Красноярское Загорье" недовольны качеством обслуживания



Фото
Санаторий "Загорье" когда-то был одной из главных здравниц Красноярского края. Предприниматели и сейчас обещают широкий спектр услуг, шикарные номера. А вот что рассказывают те, кто только что вернулся из "Загорья".

- Еда холодная и невкусная.
- Номера грязные, полотенец нет, даже мыла элементарного.
- Час сорок стою возле кабинета, пока очередь подойдёт. Процедура максимум три минуты длится, а по часу с лишним стоишь.
- Ложки грязные, вилки грязные, скатерти грязные. Кто по путёвке приехал - социальные отдыхающие, инвалиды - к ним вот такой подход.

Только по линии фонда социального страхования в этом году санаторий "Загорье" освоил 34 миллиона бюджетных рублей. Это 1771 путёвка. В фонде поясняют, когда проводили аукцион, представители "Загорья" в два раза уронили стоимость путёвки. В среднем отдых обходится в 25 тысяч на человека, "Загорье" предлагает услугу за 10-12 тысяч, в итоге выигрывает госзаказ, сервис соответствующий. В фонде не скрывают, жалобы на "Загорье" к ним тоже поступают.

"К сожалению, такая информация к нам действительно поступает, в том числе и в письменном виде. На этот санаторий наибольшее количество жалоб. Мы их пересылаем "Загорью", ни на одну ответа не получили", - пояснил заместитель управляющего фондом социального страхования в Красноярском крае Олег Щербо.

В течение недели мы пытались связаться с руководством санатория.

- Здравствуйте, вас беспокоит телеканал "Россия". Можно услышать кого-нибудь из ваших руководителей?
- Никого из руководителей сейчас нет на рабочем месте.

- Добрый день, программа "Вести. Красноярск", как услышать кого-нибудь из вашего начальства?
- Генеральный директор в отпуске, коммерческого нет на месте. Я никаких комментариев дать не могу. Всего доброго!

А вот прокурор Балахтинского района на звонок ответил. Как оказалось, на руководство санатория заведено уголовное дело за невыплату зарплаты. По закону после выхода материала в эфир прокуратура проверит и нашу информацию. Конечно, маловероятно, что бюджетные деньги за некачественный отдых удастся вернуть. Но есть шанс, что по крайней мере в будущем году санаторий "Загорье" в аукционе участвовать уже не сможет.

Евгения ПЛОТНИКОВА
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России. Красноярск
Авторские фильмы


© 2017 ГТРК «Красноярск». Государственный интернет-канал "Россия" (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК "Красноярск" - Лепухов Дмитрий Михайлович. Редактор ГТРК "Красноярск" - Сукач Татьяна Валерьевна. Телефон редакции сайта: +7 (391) 243-19-61. Электронная почта: web@kgtrk.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .