НОВОСТИ | Общество













29.12.17 08:41 Синоптики пообещали красноярцам тёплый январь





Фото



"Последние три дня будут с небольшими осадками, температуры ночные от -10 до -18оС, днём от -3 до -13. В новогоднюю ночь начнётся похолодание: ночью 31-го в Красноярске в пределах -15-18 градусов, к утру понизится до -20оС", - сообщила ведущий специалист красноярского гидрометцентра Оксана Сальникова.



Однако спасатели предупреждают об ухудшении магнитной обстановки и рекомендуют водителям быть особенно внимательными за рулём. Основные праздничные мероприятия пройдут на острове Татышев, и несмотря на довольно комфортную температуру, специалисты рекомендуют утеплиться.



"Холода придут на 1 января, будет холодный пронизывающий ветер, все пойдут на горки, на ёлки, в места массового пребывания, одевайтесь потеплее. Если на прошлой неделе заболели ОРЗ порядка 11 тысяч человек, то впоследствии мы ожидаем резкий всплеск", - подчеркнул заместитель начальника ГУ МЧС России по Красноярскому краю Валерий Терешков.



Стоит быть внимательными и при покупке фейерверков. Чтобы не омрачить праздник, эксперты настоятельно рекомендуют покупать пиротехнику в специализированных магазинах и внимательно читать инструкцию. То же касается и алкогольной продукции: не пытайтесь сэкономить на крепких напитках, покупая их у непроверенных поставщиков.



Январь, пообещали синоптики, будет комфортным и непривычно тёплым для сибиряков: в начале месяца ожидается небольшое понижение температуры до -20 ночью и -15 днём, вторая половина месяца станет теплее и будет сопровождаться снегом."Последние три дня будут с небольшими осадками, температуры ночные от -10 до -18С, днём от -3 до -13. В новогоднюю ночь начнётся похолодание: ночью 31-го в Красноярске в пределах -15-18 градусов, к утру понизится до -20С", - сообщила ведущий специалист красноярского гидрометцентра Оксана Сальникова.Однако спасатели предупреждают об ухудшении магнитной обстановки и рекомендуют водителям быть особенно внимательными за рулём. Основные праздничные мероприятия пройдут на острове Татышев, и несмотря на довольно комфортную температуру, специалисты рекомендуют утеплиться."Холода придут на 1 января, будет холодный пронизывающий ветер, все пойдут на горки, на ёлки, в места массового пребывания, одевайтесь потеплее. Если на прошлой неделе заболели ОРЗ порядка 11 тысяч человек, то впоследствии мы ожидаем резкий всплеск", - подчеркнул заместитель начальника ГУ МЧС России по Красноярскому краю Валерий Терешков.Стоит быть внимательными и при покупке фейерверков. Чтобы не омрачить праздник, эксперты настоятельно рекомендуют покупать пиротехнику в специализированных магазинах и внимательно читать инструкцию. То же касается и алкогольной продукции: не пытайтесь сэкономить на крепких напитках, покупая их у непроверенных поставщиков. Екатерина МАЗАЛЬКОВА

















АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













