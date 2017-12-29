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Дело Надежды Николаевой

29.12.17 09:15 Эксклюзивное интервью экс-главбуха красноярской полиции Надежды Николаевой



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Первое и единственное интервью подсудимой по одному из самых громких уголовных дел Красноярского края. Экс-бухгалтер красноярской полиции, которую обвиняют в хищении 130 миллионов рублей из зарплат силовиков, молчала четыре года. Следствие и судебный процесс растянулись на пять лет. Вердикт не вынесен до сих пор.

Подсудимая дала эксклюзивное интервью съёмочной группе "Вестей". Куда исчезли деньги? Какова её роль в этом деле? Как она комментирует факт наличия у неё недвижимости, целого гардероба шуб и других предметов роскоши? Интервью в следственном изоляторе с Надеждой Николаевой записал журналист Владимир Богомолов.




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