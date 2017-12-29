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29.12.17 10:07 Микрорайон Зелёная Роща остался без электроэнергии





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По информации администрации Красноярска, авария произошла на распределительной подстанции. Неполадки должны устранить к полудню.







Десятки тысяч красноярцев с утра остались без света и горячего завтрака. Аварийное отключение произошло в микрорайоне Зелёная роща. С шести утра обесточенными были более тридцати многоэтажек на улицах Воронова, Ястынской и проспекте Металлургов. Было частично затруднено движение автомобилей - в этом районе не работало уличное освещение и светофоры.По информации администрации Красноярска, авария произошла на распределительной подстанции. Неполадки должны устранить к полудню.







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