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|29.12.17 10:07 Микрорайон Зелёная Роща остался без электроэнергии
Десятки тысяч красноярцев с утра остались без света и горячего завтрака. Аварийное отключение произошло в микрорайоне Зелёная роща. С шести утра обесточенными были более тридцати многоэтажек на улицах Воронова, Ястынской и проспекте Металлургов. Было частично затруднено движение автомобилей - в этом районе не работало уличное освещение и светофоры.
По информации администрации Красноярска, авария произошла на распределительной подстанции. Неполадки должны устранить к полудню.
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