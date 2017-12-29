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НОВОСТИ | Общество





29.12.17 11:48 В Красноярске прошли премьерные показы фильма "Движение вверх"



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"Движение вверх" - главная новогодняя кинопремьера, совместный проект телеканала "Россия" и студии Никиты Михалкова "ТриТэ". По сюжету новый тренер советской сборной по баскетболу готовит команду к невозможному - победе на главных соревнованиях планеты.

Этот фильм вполне можно назвать олимпийской сказкой. В 72-м году американцы впервые проиграли, причём команде из Советского союза. Победный мяч в корзине соперников оказался в последние три секунды игры.

Фильм о воле к победе, о том, что мечта может стать реальностью. И пусть авторы не документально точно передали события, но неподдельные эмоции зрителей говорят о том, что лента удалась. Её посмотрели уже десятки тысяч человек, и красноярцы в том числе.

- На самом деле там были жёсткости по правилам. Не совсем всё справедливо судилось, и это очень напрягало.

- Всё было на высшем уровне. Эмоции постоянно захватывали меня. Не мог оторваться.

- Люди, сходите! Вы поймёте, что такое настоящие чувства, что такое борьба!

Собираются сходить на фильм и красноярские баскетболисты. Директор клуба "Енисей" уверяет, патриотические картины воодушевляют и новичков и профессионалов. "СССР всего два раза выигрывал олимпиады - в 1972 и 1988. Как говорил мой друг Алексей Шумаков, стать чемпионом Европы не так тяжело, а чтобы стать олимпийским чемпионом, к тебе должен прикоснуться Бог", - сказал директор БК "Енисей" Владимир Петроковский.

Новый фильм должен вызвать наплыв ребятишек в баскетбольные школы, и в клубе "Енисей" к этому готовы. А кинотеатры ждут своих зрителей.

Владимир ЖАРИНОВ
АРХИВ 
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