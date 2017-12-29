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29.12.17 11:44 Хоккеисты "Енисея" разгромили сыктывкарский "Строитель"



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В последней игре года "Енисею" противостоял аутсайдер турнирной таблицы команда "Строитель", но это не значит, что хоккеисты из Сыктывкара приехали отдать победу без боя. Первый тайм гости серьёзно оборонялись и отвечали на каждую атаку красноярцев. Переломить игру в свою пользу "Енисею" удалось лишь к перерыву, команды ушли на отдых со счётом 6:3.

Уже после перерыва красноярские хоккеисты словно из артиллерийских орудий стали обстреливать ворота противника и девять мячей достигли своей цели. На них "Строитель" ответить уже не смог, в итоге игра завершилась с разгромным счётом 15:3.

"Этот темп, который нам предложила команда "Енисей", нас хватило на 35-40 минут. Остальное вы видели сами. Мы оборонялись. "Енисей" атаковал, и результат закономерен", - сказал главный тренер ХК "Строитель" Павел Франц.

"Первый тайм был интересный, захватывающий. То, что они выдержали даже 45 минут тайма, тоже о многом говорит. Они развиваются, команда хорошая", - отметил главный тренер ХК "Енисей" Сергей Ломанов.

"Енисей" завершил год яркой победой и укрепился на первой строчке турнирной таблицы, но это ещё не все сюрпризы, которые ждали болельщиков. Красноярские хоккеисты традиционно закидали трибуны мандаринами. Следующую игру хоккейный "Енисей" проведёт 5 января с московским "Динамо".

Владислав ТАМОШАУСКАС
АРХИВ 
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