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29.12.17 11:40 В Красноярске обрушилась часть пешеходной лестницы Коммунального моста





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- Было громко, неприятный звук от падения плиты.

- Я видела, здесь мужчины проходят в МЧС.

- То есть люди ходят тут?

- Ходят, но не очень часто.

- Надо что-то решать, мы здесь убираем территорию весной каждый год, под мостом, а тут всё прогнило.



То, что этот спуск действительно пользуется спросом и здесь каждый день кто-то ходит, видно по следам на снегу. Судя по остаткам сигнальной ленты, эта лестница давно вызывала подозрение. Но от ленты остались только обрывки. Ещё один пролёт может упасть в любой момент, его подпирает дерево.



Такое ощущение, что рухнули сразу два пролёта: в лестнице зияют две дыры, на земле лежат ступени, по ним люди ходили на работу, а чуть в стороне - бетонные блоки, это были перила.



Судя по нечищенным ступеням, за лестницу никто не отвечает. В этом году был капитальный ремонт Коммунального моста, из бюджета потрачено около 400 миллионов рублей. Но до аварийных спусков руки не дошли. "В ближайшее время там будут установлены либо ограждения, либо сигнальная лента, всё будет сделано для того, чтобы людям было неопасно там ходить. К счастью, участок малопроходимый, все меры безопасности будут приняты", - заверила пресс-секретарь департамента городского хозяйства Красноярска Светлана Трушкова.



В департаменте городского хозяйства заверили, капитальный ремонт спусков запланирован на лето будущего года.



Бетонные ступени рухнули около 8 утра, рядом управление рыболовства, те, кто в это время шёл на работу в сумерках, подумали, что разрушается Коммунальный мост.То, что этот спуск действительно пользуется спросом и здесь каждый день кто-то ходит, видно по следам на снегу. Судя по остаткам сигнальной ленты, эта лестница давно вызывала подозрение. Но от ленты остались только обрывки. Ещё один пролёт может упасть в любой момент, его подпирает дерево.Такое ощущение, что рухнули сразу два пролёта: в лестнице зияют две дыры, на земле лежат ступени, по ним люди ходили на работу, а чуть в стороне - бетонные блоки, это были перила.Судя по нечищенным ступеням, за лестницу никто не отвечает. В этом году был капитальный ремонт Коммунального моста, из бюджета потрачено около 400 миллионов рублей. Но до аварийных спусков руки не дошли. "В ближайшее время там будут установлены либо ограждения, либо сигнальная лента, всё будет сделано для того, чтобы людям было неопасно там ходить. К счастью, участок малопроходимый, все меры безопасности будут приняты", - заверила пресс-секретарь департамента городского хозяйства Красноярска Светлана Трушкова.В департаменте городского хозяйства заверили, капитальный ремонт спусков запланирован на лето будущего года. Евгения ПЛОТНИКОВА

















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