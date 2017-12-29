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НОВОСТИ | Общество





29.12.17 17:08 Сотрудники крупной краевой компании привезли подарки воспитанникам игарского приюта



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Никита теперь не расстаётся с новеньким набором конструктора. Рядом маленькая Кристина нянчит долгожданную куклу. До новогодней ночи осталось несколько дней, а в социальном приюте "Забота" уже по-настоящему сказочная атмосфера. Все воспитанники, их тут больше 20-ти, написали письма Деду Морозу и сегодня нашли под ёлкой желанные подарки.

У этих детей непростые судьбы и истории. У них нет мамы и папы, которые готовы подарить для своего чада сказку. Волшебниками для них стали работники нефтедобывающего предприятия. Сотрудники "Ванкора" общими силами собрали больше ста тысяч рублей.

"Самое интересное, ванкоровцы открылись с такой стороны... У нас отзывчивые и добрые люди, шли семьями, приносили подарки или деньги. Какого-то ребёнка выбирали, читали его письмо - даже до слёз доходило, такое трогательное письмо. Говорили: "Мне именно этому ребёнку нужно отдать, передайте подарок", - рассказал пресс-секретарь ООО "РН-Ванкор" Сергей Пятков.

"РН-Ванкор" за этот год организовал огромное количество благотворительных акций. Например, передал краевой больнице новое медицинское оборудование, подарил ингаляторы для тяжелобольных детей. Закончить 2017-й тоже захотели, сделав доброе дело. Тем более что рецепт счастья для ребёнка очень прост: подарок, немного внимания и атмосфера главной праздничной ночи года.

Анастасия ЦЫГАНКОВА
АРХИВ 
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