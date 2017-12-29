НОВОСТИ | Общество













29.12.17 17:10 Богучанский алюминиевый завод подарил району пассажирский автобус





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"Этот подарок алюминиевого завода к 90-летию района очень своевременный, думаю, мы после новогодних праздников его запустим на маршрут. Он несомненно будет востребован, потому что он тёплый, просторный, современный", - отметил глава Богучанского района Александр Бахтин.



В руководстве алюминиевого завода отмечают: к выбору подарка подошли основательно, ведь здесь живут и работают, хорошо понимают специфику района. "Автобус должен быть комфортным. Маленький автобус комфортным быть не может. Автобус должен быть надёжным. Мы сегодня видим современный автобус Павловского завода северного исполнения. Автобус должен быть ремонтопригоден и отвечать всем требованиям поселковых дорог", - подчеркнул генеральный директор Богучанского алюминиевого завода Евгений Рапацевич.



Кстати, подвеска этого автобуса тоже особенная - усиленная, для жёстких условий эксплуатации. После передачи транспорта и подписания всех документов на новом автобусе для глав населённых пунктов района сотрудники Богучанского краеведческого музея провели экскурсию по райцентру. Автобус будет работать на самых протяжённых маршрутах в районе, где расстояния могут составлять сотни километров.



Пассажирский автобус стоимостью 2,5 миллиона рублей вручили в преддверии Нового года. Пассажирский ПАЗ сделан с учётом суровых сибирских условий: в окнах стеклопакеты, в салоне установлены дополнительные отопители, дизельный двигатель оборудован предпусковым подогревателем."Этот подарок алюминиевого завода к 90-летию района очень своевременный, думаю, мы после новогодних праздников его запустим на маршрут. Он несомненно будет востребован, потому что он тёплый, просторный, современный", - отметил глава Богучанского района Александр Бахтин.В руководстве алюминиевого завода отмечают: к выбору подарка подошли основательно, ведь здесь живут и работают, хорошо понимают специфику района. "Автобус должен быть комфортным. Маленький автобус комфортным быть не может. Автобус должен быть надёжным. Мы сегодня видим современный автобус Павловского завода северного исполнения. Автобус должен быть ремонтопригоден и отвечать всем требованиям поселковых дорог", - подчеркнул генеральный директор Богучанского алюминиевого завода Евгений Рапацевич.Кстати, подвеска этого автобуса тоже особенная - усиленная, для жёстких условий эксплуатации. После передачи транспорта и подписания всех документов на новом автобусе для глав населённых пунктов района сотрудники Богучанского краеведческого музея провели экскурсию по райцентру. Автобус будет работать на самых протяжённых маршрутах в районе, где расстояния могут составлять сотни километров. Владимир ЖАРИНОВ













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