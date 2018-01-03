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03.01.18 09:01 В Лесосибирске при пожаре погибли три человека





Фото Фото и видео: VK.com



В Лесосибирске пожар в новогоднюю ночь унёс жизни трёх человек. Возгорание произошло в двухэтажном деревянном доме. Пламя охватило девять квартир, были эвакуированы около 30 человек. При тушении спасатели обнаружили тела супружеской пары, их десятилетняя дочь скончалась в реанимационном автомобиле.



По предварительной версии, причина гибели семьи - отравление угарным газом. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". Проводится пожарно-техническая экспертиза, которая установит виновного в трагедии.





В Лесосибирске пожар в новогоднюю ночь унёс жизни трёх человек. Возгорание произошло в двухэтажном деревянном доме. Пламя охватило девять квартир, были эвакуированы около 30 человек. При тушении спасатели обнаружили тела супружеской пары, их десятилетняя дочь скончалась в реанимационном автомобиле.По предварительной версии, причина гибели семьи - отравление угарным газом. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". Проводится пожарно-техническая экспертиза, которая установит виновного в трагедии.













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