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03.01.18 09:05 Новогодние праздники в крае прошли без ЧП





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"Сотрудники полиции продолжают проводить мероприятия. Сейчас дежурят на ёлках наряды патрульно-постовой службы. В городе на 25% усилена работа ДПС, то есть усилены наряды", - сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Красноярскому краю Владимир Юрченко.











Полицейские подвели итоги работы в новогоднюю ночь. Более чем в 70 населённых пунктах края прошли праздничные мероприятия, охрану порядка обеспечивали 700 сотрудников. Крупных происшествий не зафиксировано. А вот в канун Нового года провели рейд по ёлочным базарам, выявили более 50 фактов незаконной добычи деревьев, изъято около 500 елей."Сотрудники полиции продолжают проводить мероприятия. Сейчас дежурят на ёлках наряды патрульно-постовой службы. В городе на 25% усилена работа ДПС, то есть усилены наряды", - сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Красноярскому краю Владимир Юрченко.







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