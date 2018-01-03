НОВОСТИ | Общество













03.01.18 09:10 3 и 6 января все поликлиники Красноярска будут работать





Фото



"Регистраторы при обращении сориентируют граждан, куда им обратиться. Доврачебные кабинеты ориентированы на выписку льготных рецептов и справок", - пояснила заместитель начальника отдела организации медицинской помощи министерства здравоохранения Красноярского края Елена Непомнящая.



В праздничные дни в Красноярске ежедневно работает 106 бригад скорой медицинской помощи. В первую очередь врачи спешат на экстренные вызовы - боли в сердце, инсульт, отравление, чрезвычайные ситуации. Медики замечают, в последние годы травмы, связанные с запуском салютов, стали единичными, зато в разы увеличилось число травмирования детей. Врачи говорят о снижении бдительности взрослых под воздействием алкоголя. Известен случай, когда 11-месячному ребенку родители под бой курантов дали ложку красной икры. У малыша случилась сильнейшая аллергия.



299-24-24, 299-25-25, 299-27-27 - это телефоны скорой, по которым можно получить консультацию, когда человек не знает, требуется ли ему экстренная помощь. В новогодние праздники количество вызовов традиционно увеличивается. Бывает, что в час диспетчеру поступает до ста звонков. В прошлом году на ожидание скорой в некоторых случаях, когда обращение не связано с угрозой для жизни, уходило несколько часов.



3 января в 8 утра все поликлиники отроют двери для пациентов. Терапевт, педиатр, хирург, стоматолог, гинеколог будут вести приём до двух часов. 6 января, в субботу - до четырёх. В эти дни медика при необходимости можно вызвать на дом. Кроме этого, усилена работа врачей кабинетов доврачебной и неотложной помощи."Регистраторы при обращении сориентируют граждан, куда им обратиться. Доврачебные кабинеты ориентированы на выписку льготных рецептов и справок", - пояснила заместитель начальника отдела организации медицинской помощи министерства здравоохранения Красноярского края Елена Непомнящая.В праздничные дни в Красноярске ежедневно работает 106 бригад скорой медицинской помощи. В первую очередь врачи спешат на экстренные вызовы - боли в сердце, инсульт, отравление, чрезвычайные ситуации. Медики замечают, в последние годы травмы, связанные с запуском салютов, стали единичными, зато в разы увеличилось число травмирования детей. Врачи говорят о снижении бдительности взрослых под воздействием алкоголя. Известен случай, когда 11-месячному ребенку родители под бой курантов дали ложку красной икры. У малыша случилась сильнейшая аллергия.- это телефоны скорой, по которым можно получить консультацию, когда человек не знает, требуется ли ему экстренная помощь. В новогодние праздники количество вызовов традиционно увеличивается. Бывает, что в час диспетчеру поступает до ста звонков. В прошлом году на ожидание скорой в некоторых случаях, когда обращение не связано с угрозой для жизни, уходило несколько часов. Елена АЛИШЕВЕЦ











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













