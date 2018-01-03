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НОВОСТИ | Общество





03.01.18 09:14 В СФУ разрабатывают карманный экспресс-анализатор состояния продуктов



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Лаборанты режут овощи не для праздничного салата - в СФУ разрабатывают метод определения токсинов и тяжёлых металлов в плодах. Для этого выращивают светящиеся бактерии. Из них добывают биолюминесцентный фермент. В аппарате "Люмишот" смешивают овощную выжимку и светящуюся субстанцию.

"По изменению свечения мы можем говорить, загрязнён овощ или нет. Если свечение уменьшается, можно полагать, что там есть некоторые загрязняющие вещества, которые влияют на реакцию, и реакция идёт менее интенсивно", - пояснила научный сотрудник Ирина Торгашина.

В этой же лаборатории изучают не только содержание вредных веществ внутри продуктов, но и на кожуре. Забор с поверхности берут при помощи ватной палочки. А дальше содержимое снова смешивают с ферментами из светлячков. Эту идею сейчас дорабатывают кандидат наук из Индии Раджив Раджан.

"Это очень быстрый метод. Он необходим, когда у тебя нет времени ждать. Современные анализы занимают больше суток. Наш метод даёт результаты через пять минут", - рассказал научный сотрудник Раджив Раджан.

К слову, лабораторию помог основать нобелевский лауреат по химии Осаму Симомура. Сейчас в СФУ последователи американо-японского учёного пытаются доработать свой прибор, чтобы вывести его на рынок. "Речь идёт о том, что в лаборатории такие анализы проводить можно. Но для того, чтобы вывести это на рынок и чтобы покупал индивидуальный пользователь, нужно создать устройство, которое было бы защищено от различных воздействий и работало бы в руках неопытного человека", - пояснила заведующая кафедрой биофизики СФУ Валентина Кратасюк.

Пока же биосенсоры не появились в продаже, домохозяйкам придётся выбирать продукты на рынке старым способом - на ощупь и на глаз.

Роман РЫКОВ
АРХИВ 
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