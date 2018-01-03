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НОВОСТИ | Общество





03.01.18 09:17 В новогоднюю ночь появились на свет 18 маленьких красноярцев



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Валентина Рогачёва 2018 год встретила в 4-м роддоме. Задумки семейных посиделок пришлось отменять: крошка Богдан решил появиться на свет на неделю раньше срока - утром 31 декабря. Праздничную ночь роженицы отмечали, но без торжеств. "С девчонками собрались возле телевизора, послушали Путина и разбежались по палатам. У всех ляльки, все заняты", - рассказала молодая мама.

А вот малютка Ульяна для родителей стала подарком уже наступившего года. "Как-то в этом году получилось, что для меня нового года не стало. Рождение ребенка стояло на первом месте. Мне было неважно, какого числа, просто ребёнка хотелось на руки. А то, что первого января, это стало шоком", - поделилась молодая мама Ирина Смирнова.

За праздничную ночь на свет появились 18 красноярцев: 12 мальчиков и 6 девочек. Это, кстати, намного меньше, чем в прошлом году. В 2017-м на свет появились 37 малышей. Ощутимое снижение количества детей - это не особенность прошедшей праздничной ночи, а общая тенденция по краю.

"По Красноярскому краю уменьшилось на 3500 родов. Но мы надеемся, что с введением новых льгот рождаемость будет расти", - пояснила зам. главного врача родильного дома №4 Красноярска Марина Старцева.

В медучреждении рассказывают: если роды начинались в старом году, беременные даже плакали. Ведь за первенца, рождённого в 2018-м, будут начислять новые ежемесячные выплаты. Правда, претендовать на них могут лишь нуждающиеся семьи.

Анастасия ЦЫГАНКОВА
АРХИВ 
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