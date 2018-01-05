НОВОСТИ | Общество













05.01.18 11:20 Авиапассажиры из ближнего зарубежья пытались ввезти в Красноярск несколько тонн запрещённой продукции





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Сначала сотрудники Россельхознадзора предлагают пассажирам выдать запрещённый груз добровольно. Но бывают и такие, кто сообщать о содержимом своего багажа не торопится. Но от таможенников с интроскопами запретный плод уже точно не утаишь. "Вот яблоки с явными признаками заражения, возможно, карантинного для Российской Федерации - калифорнийская щитовка. Эти пятна являются характерными признаками", - поясняют сотрудники таможни.



Даже один такой запретный плод может заразить и погубить целые гектары деревьев. Насекомое высасывает из плодовых деревьев сок, что приводит к растрескиванию и отмиранию коры. Растения, поражённые крупными колониями щитовок, нередко теряют способность приносить урожай. Пассажирам, которые попытались ввезти в Россию запрещённые продукты, грозит штраф до 500 рублей.



"Помимо этого, у нас взаимодействие с полицией, с управлением по миграции. Мы информацию направляем ежемесячно и на основании этого рассматривают вопрос о запрете въезда граждан, которые допускают грубые нарушения таможенного законодательства. В настоящее время по итогу 2017 года порядка 10 гражданам выданы запреты на въезд в Российскую Федерацию", - сообщил начальник отдела пограничного ветеринарного контроля Россельхознадзора Красноярского края Рамиль Байгудин.



Всю изъятую продукцию засыпают химическим веществом, опечатывают и утилизируют прямо на территории аэропорта. За год пассажиры пытались ввезти в краевой центр почти 5 тонн растительной продукции и 850 килограммов мясной и молочной.



Ежемесячно в Красноярске приземляются 22 самолёта из стран бывшего СНГ, откуда сегодня по закону запрещено ввозить в Россию любые фрукты, овощи, орехи, мёд, молочную и мясную продукцию. Несмотря на то, что ограничение на ввоз существует с 2012 года, пассажиры из Таджикистана, Азербайджана и Узбекистана всё равно пытаются ввезти запрещённую продукцию. Ежемесячно сотрудники Россельхознадзора изымают до 500 кг растительной и до 100 кг молочной и мясной продукции.Сначала сотрудники Россельхознадзора предлагают пассажирам выдать запрещённый груз добровольно. Но бывают и такие, кто сообщать о содержимом своего багажа не торопится. Но от таможенников с интроскопами запретный плод уже точно не утаишь. "Вот яблоки с явными признаками заражения, возможно, карантинного для Российской Федерации - калифорнийская щитовка. Эти пятна являются характерными признаками", - поясняют сотрудники таможни.Даже один такой запретный плод может заразить и погубить целые гектары деревьев. Насекомое высасывает из плодовых деревьев сок, что приводит к растрескиванию и отмиранию коры. Растения, поражённые крупными колониями щитовок, нередко теряют способность приносить урожай. Пассажирам, которые попытались ввезти в Россию запрещённые продукты, грозит штраф до 500 рублей."Помимо этого, у нас взаимодействие с полицией, с управлением по миграции. Мы информацию направляем ежемесячно и на основании этого рассматривают вопрос о запрете въезда граждан, которые допускают грубые нарушения таможенного законодательства. В настоящее время по итогу 2017 года порядка 10 гражданам выданы запреты на въезд в Российскую Федерацию", - сообщил начальник отдела пограничного ветеринарного контроля Россельхознадзора Красноярского края Рамиль Байгудин.Всю изъятую продукцию засыпают химическим веществом, опечатывают и утилизируют прямо на территории аэропорта. За год пассажиры пытались ввезти в краевой центр почти 5 тонн растительной продукции и 850 килограммов мясной и молочной. Владислав ТАМОШАУСКАС











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