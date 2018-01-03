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НОВОСТИ | Общество





03.01.18 11:22 В красноярских травмпунктах наплыв пациентов



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"Упал, очнулся, гипс" - эта фраза наиболее актуальна в новогодние каникулы, и не потому, что на экранах телевизоров крутят классическую кинокомедию "Бриллиантовая рука". А потому, что именно в эти дни число травмированных резко растёт.

В выходные красноярцы массово отдыхают на городских ёлках - в краевом центре их 400, катаются с горок и на коньках. Нередко такой активный отдых приводит к перелому руки или ноги. Причиной травмы может стать и банальный гололёд на тротуарах. Снимок рентген-аппарата, и результат неутешителен - перелом ребра. Оставшиеся выходные дни Сергею придётся провести дома в полном покое.

Настоящий ажиотаж травматологи ожидают завтра, когда бурные застолья начнут завершаться. Также красноярцы массово начнут возвращаться из загородных поездок.

К слову, сегодня двери для пациентов открыли все поликлиники города, но лишь до двух часов дня. Теперь на приём к терапевту, педиатру, хирургу, стоматологу и гинекологу красноярцы смогут попасть 6 января, в субботу - врачи будут работать с 8:00 и до 16 часов. При необходимости медика можно вызвать на дом.

Владислав ТАМОШАУСКАС
АРХИВ 
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