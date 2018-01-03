НОВОСТИ | Общество













03.01.18 11:22 В красноярских травмпунктах наплыв пациентов





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В выходные красноярцы массово отдыхают на городских ёлках - в краевом центре их 400, катаются с горок и на коньках. Нередко такой активный отдых приводит к перелому руки или ноги. Причиной травмы может стать и банальный гололёд на тротуарах. Снимок рентген-аппарата, и результат неутешителен - перелом ребра. Оставшиеся выходные дни Сергею придётся провести дома в полном покое.



Настоящий ажиотаж травматологи ожидают завтра, когда бурные застолья начнут завершаться. Также красноярцы массово начнут возвращаться из загородных поездок.



К слову, сегодня двери для пациентов открыли все поликлиники города, но лишь до двух часов дня. Теперь на приём к терапевту, педиатру, хирургу, стоматологу и гинекологу красноярцы смогут попасть 6 января, в субботу - врачи будут работать с 8:00 и до 16 часов. При необходимости медика можно вызвать на дом.



"Упал, очнулся, гипс" - эта фраза наиболее актуальна в новогодние каникулы, и не потому, что на экранах телевизоров крутят классическую кинокомедию "Бриллиантовая рука". А потому, что именно в эти дни число травмированных резко растёт.В выходные красноярцы массово отдыхают на городских ёлках - в краевом центре их 400, катаются с горок и на коньках. Нередко такой активный отдых приводит к перелому руки или ноги. Причиной травмы может стать и банальный гололёд на тротуарах. Снимок рентген-аппарата, и результат неутешителен - перелом ребра. Оставшиеся выходные дни Сергею придётся провести дома в полном покое.Настоящий ажиотаж травматологи ожидают завтра, когда бурные застолья начнут завершаться. Также красноярцы массово начнут возвращаться из загородных поездок.К слову, сегодня двери для пациентов открыли все поликлиники города, но лишь до двух часов дня. Теперь на приём к терапевту, педиатру, хирургу, стоматологу и гинекологу красноярцы смогут попасть 6 января, в субботу - врачи будут работать с 8:00 и до 16 часов. При необходимости медика можно вызвать на дом. Владислав ТАМОШАУСКАС











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