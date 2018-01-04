НОВОСТИ | Общество













04.01.18 10:35 Актёр из Красноярска сыграл в телесериале "Тайны следствия"





Фото



"Тайны следствия" - это не первая работа в кино. Антон снимается с 2010-го. Но именно здесь у него очень заметная роль, немного выбивающаяся из привычного для сериала повествования. Борис Шипов - следователь. Его методы идут вразрез со слаженной работой команды. Циничный и резкий, он создаёт новую интригу в фильме и подогревает к нему интерес зрителя.



"На медиапространстве, на телевидении у меня впервые одна из таких крупных ролей. Это, безусловно, один из образов. Расстояние от этого человека до меня большое. От этого есть некий интерес и азарт", - поделился актёр Антон Ксенов (Санкт-Петербург).



Будет ли 18-й сезон "Тайн следствия", пока держится в секрете. Работает Антон в Петербурге, служит в камерном театре Малыщицкого. На родину приезжает раз в год - в августе, на мамин день рождения. Марина Ивановна, так получилось, - обманутый дольщик, живёт на даче. Мечтает выстроить большой дом, а также чтобы сын создал семью и в гости приехал с супругой и внуками.



Единственный сын Марины Ивановны с детства мечтал стать актёром. Дед-гармонист привил любовь к выступлениям. Когда Антон поступал в Красноярскую академию музыки и театра, мама сказала - только вперёд, до самых вершин, до Оскара!"Тайны следствия" - это не первая работа в кино. Антон снимается с 2010-го. Но именно здесь у него очень заметная роль, немного выбивающаяся из привычного для сериала повествования. Борис Шипов - следователь. Его методы идут вразрез со слаженной работой команды. Циничный и резкий, он создаёт новую интригу в фильме и подогревает к нему интерес зрителя."На медиапространстве, на телевидении у меня впервые одна из таких крупных ролей. Это, безусловно, один из образов. Расстояние от этого человека до меня большое. От этого есть некий интерес и азарт", - поделился актёр Антон Ксенов (Санкт-Петербург).Будет ли 18-й сезон "Тайн следствия", пока держится в секрете. Работает Антон в Петербурге, служит в камерном театре Малыщицкого. На родину приезжает раз в год - в августе, на мамин день рождения. Марина Ивановна, так получилось, - обманутый дольщик, живёт на даче. Мечтает выстроить большой дом, а также чтобы сын создал семью и в гости приехал с супругой и внуками. Елена АЛИШЕВЕЦ











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













