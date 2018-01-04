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04.01.18 10:35 Актёр из Красноярска сыграл в телесериале "Тайны следствия"



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Единственный сын Марины Ивановны с детства мечтал стать актёром. Дед-гармонист привил любовь к выступлениям. Когда Антон поступал в Красноярскую академию музыки и театра, мама сказала - только вперёд, до самых вершин, до Оскара!

"Тайны следствия" - это не первая работа в кино. Антон снимается с 2010-го. Но именно здесь у него очень заметная роль, немного выбивающаяся из привычного для сериала повествования. Борис Шипов - следователь. Его методы идут вразрез со слаженной работой команды. Циничный и резкий, он создаёт новую интригу в фильме и подогревает к нему интерес зрителя.

"На медиапространстве, на телевидении у меня впервые одна из таких крупных ролей. Это, безусловно, один из образов. Расстояние от этого человека до меня большое. От этого есть некий интерес и азарт", - поделился актёр Антон Ксенов (Санкт-Петербург).

Будет ли 18-й сезон "Тайн следствия", пока держится в секрете. Работает Антон в Петербурге, служит в камерном театре Малыщицкого. На родину приезжает раз в год - в августе, на мамин день рождения. Марина Ивановна, так получилось, - обманутый дольщик, живёт на даче. Мечтает выстроить большой дом, а также чтобы сын создал семью и в гости приехал с супругой и внуками.

Елена АЛИШЕВЕЦ
АРХИВ 
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