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НОВОСТИ | Общество





03.01.18 19:16 Морозы не мешают красноярцам отдыхать активно



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Когда на улице -20, минута ожидания на остановке считается за две. 3 января сидеть дома уже невозможно, горожане отправляются в торговые центры, на ёлки, но из-за морозов машины у многих не завелись. А общественный транспорт оказался не готов, в редакцию "Вестей" звонили пассажиры, которые на остановке стояли по 40 минут.

- Редко ходит 74-й.

- Ждали трамвай минут 30 точно.

- В Бобровый лог хотели уехать - не смогли. Постояли и домой пошли.

Остров Татышев - здесь развернули главную городскую ёлку. У спортсменов параллельный слалом, в Красноярске в этом году параллельные горки. Даже в мороз здесь очереди. Лучший способ развлечься - скатиться, потом бегом забежать на горку, и так по кругу, пока не согреешься.

Здесь же идёт подготовка к фестивалю "Волшебный лёд Сибири". Это профессионалы считают, что при -20 со снегом работать неудобно, для художников-любителей главное - настроение.

Какова в Красноярске экологическая обстановка - хорошо видно с этой точки. Над городом чёрная подушка. Сегодня работают на пределе котельные, ТЭЦ, частный сектор топит печки. И самое главное - ветра практически нет. По данным министерства экологии и рационального природопользования, за первые три дня нового года к ним поступило более 50 жалоб. Экомобиль работает круглосуточно и без выходных; чтобы сделать замеры воздуха, в этом году выезжали три раза. Сегодня ночью по центральным и южным районам синоптики обещают -39оС.

Евгения ПЛОТНИКОВА
АРХИВ 
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