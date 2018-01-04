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04.01.18 09:06 Под Красноярском беременную женщину спасли из заметённого снегом дома





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Красноярские спасатели полтора километра несли беременную женщину, потому что "скорая" не смогла подъехать к её дому. Семья оказалась отрезана: они проживают в отдельно стоящем доме под Красноярском. Дорогу к нему замело снегом. Спасатели на санях доставили беременную к медикам. Жизнь женщины сейчас вне опасности.













АРХИВ

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