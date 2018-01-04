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НОВОСТИ | Общество





04.01.18 09:18 В "Роевом ручье" прошёл парад снеговиков



Фото
В "Роевом ручье" разворачивается бои на шпателях, лопатах и всём, что поможет из прессованного снега сотворить оригинальную фигуру. 11 команд состязаются в умении лепить снеговика. Абсолютно все участники конкурса поставлены в равные условия. У всех есть заготовленный организаторами квадрат из снега, а всё остальное - это полёт фантазии и всё, что приготовили сами участники.

Мероприятие называется "Парад снеговиков", но классические трёхуровневые снежные бабы тут в меньшинстве. Конкурсанты стараются удивить членов жюри. Татьяна и Михаил материалом орудуют уверенно: где-то срезают, а где-то наращивают. За плечами богатый опыт работы с детьми, так что в зимней лепке толк знают. Решили сделать белку.

Семья Антюшевых образ снеговика-космонавта продумала заранее и нужные атрибуты предусмотрительно привезла с собой. Образ снежного покорителя космоса уверенно обошёл конкурентов и занял первое место. А само состязание в очередной раз продемонстрировало, что морозная погода не помеха хорошему зимнему отдыху.

Анастасия ЦЫГАНКОВА
АРХИВ 
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