НОВОСТИ | Общество













04.01.18 09:30 Жителям Канска грозит штраф за уборку снега на мосту через реку





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При этом коммунальщики, по словам активистов, выезжали сюда лишь один раз: почистили только автомобильные полосы, к тротуару даже не притронулись. Не дожидаясь властей, неравнодушные жители самостоятельно очистили мост. Но вместо благодарности получили обвинения от природоохранной службы.



"Всё из-за того, что парнишка тротуар чистил и снег вылетал, то есть с лопаты слетал снег на край бордюра. Он зафиксировал всё. Я всё понимаю, но просто обидно", - сказал местный житель Вадим Погоничев.



Теперь активистам придётся доказывать, что реку они не загрязняли, а снег убирали на обочину. Эксперты свою позицию отстаивают и уверяют, что если бы вовремя не пресекли нарушение, ситуация могла бы усугубиться. "Это протока реки Кан, и вся рыба, что есть в Кане, в ней должна быть тоже. Весь мазут с дороги пойдёт в реку, будет масляная плёнка, недостаток кислорода, ухудшится среда обитания водно-биологических ресурсов", - пояснил инспектор Канского межрайонного отдела госконтроля, надзора и охраны водных объектов Николай Корепанов.



Подобные протоколы уже не раз составляли и на работников коммунальных служб. Активистам же из Гавани всё же придётся прийти на рассмотрение их дела и ознакомиться с вердиктом. Им грозит наказание от предупреждения до штрафа в размере от 2 до 5 тысяч рублей.



Жители района Гавань давно жаловались на мост через протоку реки Кан. Переправу засыпало снегом и проезд стал уже критически аварийным. И если автомобили с горем пополам проехать могут, то пешеходная дорожка полностью скрылась под белым покровом. Жители вынуждены ходить по проезжей части.При этом коммунальщики, по словам активистов, выезжали сюда лишь один раз: почистили только автомобильные полосы, к тротуару даже не притронулись. Не дожидаясь властей, неравнодушные жители самостоятельно очистили мост. Но вместо благодарности получили обвинения от природоохранной службы."Всё из-за того, что парнишка тротуар чистил и снег вылетал, то есть с лопаты слетал снег на край бордюра. Он зафиксировал всё. Я всё понимаю, но просто обидно", - сказал местный житель Вадим Погоничев.Теперь активистам придётся доказывать, что реку они не загрязняли, а снег убирали на обочину. Эксперты свою позицию отстаивают и уверяют, что если бы вовремя не пресекли нарушение, ситуация могла бы усугубиться. "Это протока реки Кан, и вся рыба, что есть в Кане, в ней должна быть тоже. Весь мазут с дороги пойдёт в реку, будет масляная плёнка, недостаток кислорода, ухудшится среда обитания водно-биологических ресурсов", - пояснил инспектор Канского межрайонного отдела госконтроля, надзора и охраны водных объектов Николай Корепанов.Подобные протоколы уже не раз составляли и на работников коммунальных служб. Активистам же из Гавани всё же придётся прийти на рассмотрение их дела и ознакомиться с вердиктом. Им грозит наказание от предупреждения до штрафа в размере от 2 до 5 тысяч рублей. Екатерина МАЗАЛЬКОВА











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