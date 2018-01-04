НОВОСТИ | Общество













04.01.18 11:28 Непроданные ёлки украсили вольеры питомцев "Роева ручья"





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"Мы принимаем ёлки без игрушек, без мишуры, без дождя, потому что это может навредить животным. Ёлочку можно привезти и оставить у проходной, мы встретим и заберём. Большое спасибо всем", - сказал сотрудник парка флоры и фауны "Роев ручей" Олег Чипура.







Красноярские бизнесмены помогли украсить вольеры питомцев "Роева ручья". Десятки хвойных деревьев, которые не удалось продать на ёлочных базарах, предприниматели привезли в парк флоры и фауны. Теперь ветки и насаждения украшают вольеры животных и создают новогоднее настроение посетителям. В зоопарке добавили, что приём ёлок от красноярцев продолжается."Мы принимаем ёлки без игрушек, без мишуры, без дождя, потому что это может навредить животным. Ёлочку можно привезти и оставить у проходной, мы встретим и заберём. Большое спасибо всем", - сказал сотрудник парка флоры и фауны "Роев ручей" Олег Чипура.











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