Красноярские бизнесмены помогли украсить вольеры питомцев "Роева ручья". Десятки хвойных деревьев, которые не удалось продать на ёлочных базарах, предприниматели привезли в парк флоры и фауны. Теперь ветки и насаждения украшают вольеры животных и создают новогоднее настроение посетителям. В зоопарке добавили, что приём ёлок от красноярцев продолжается.
"Мы принимаем ёлки без игрушек, без мишуры, без дождя, потому что это может навредить животным. Ёлочку можно привезти и оставить у проходной, мы встретим и заберём. Большое спасибо всем", - сказал сотрудник парка флоры и фауны "Роев ручей" Олег Чипура.