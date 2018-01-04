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НОВОСТИ | Общество





04.01.18 11:22 На дорогах Красноярска проходят ежедневные рейды по выявлению нетрезвых водителей



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В эту ночь дорожные полицейские не только присматриваются к водителям, но и принюхиваются. Малейшее подозрение - отправляют подышать в трубочку, пройти освидетельствование на алкотестере. За два часа только на перекрёстке Металлургов-Быковского задержали двух водителей, чью трезвость поставили под сомнение.

Рейд "Нетрезвый водитель" в новогодние праздники решено проводить ежедневно. Не только ночью, но и днём кордоны из патрульных машин выставляют на оживлённых перекрёстках. Десяток сотрудников выборочно проверяют водителей. Сами автомобилисты к такому пристальному вниманию относятся лояльно.

За работой сотрудников следят общественники. Они же выступают и в качестве понятых. По их словам, порой водители, разгорячённые алкоголем, могут вести себя агрессивно. "По разному реагируют: кто-то убегает, кто-то сопротивляется, кто-то даже, бывает, сопротивление оказывает. Как объясняют? Говорят, что выпил, домой еду из гостей", - рассказывает общественник.

Дорожная полиция старается не задерживать пьяных водителей, а предупреждать их появление на дороге. Поэтому ещё накануне праздников объявили: в рейды будут выходить регулярно. Но даже угроза тотальных проверок не удерживает некоторых от соблазна - с начала года, за три дня, больше 50-ти водителей "под градусом" попались за рулём.

Такие рейды красноярская автополиция будет проводить и дальше, но место, где в следующий раз развернётся кордон, не раскрывается. Эффект неожиданности позволит задержать гораздо больше нарушителей.

Владимир БОГОМОЛОВ
АРХИВ 
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