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04.01.18 11:24 В доме на Кутузова в новогодние праздники прорвало трубу





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Елена, житель дома N69 на ул.Кутузова, рассказывает: "Из-за того, что приходится постоянно открывать двери, чтобы проветрить, дома стоит холод. Разбухают двери. Замок один сломался, второй еле дышит. До кого-то там дозвонились, сказали - людей нет в праздники, никто не хочет решить эту проблему".











В Красноярске в доме на улице Кутузова в новогодние праздники прорвало трубу. Порыв случился в подвале. Все каникулы на лестнице ничего не видно, выросли сосульки, пол превратился в каток. Двери, замки приходят в негодность. Жители рассказывают, весь декабрь труба в подвале даёт течь, коммунальщики приезжают, латают, через несколько дней ситуация повторяется. В новогодние праздники случился очередной порыв. Но помощи жильцы так и не дождались.Елена, житель дома N69 на ул.Кутузова, рассказывает: "Из-за того, что приходится постоянно открывать двери, чтобы проветрить, дома стоит холод. Разбухают двери. Замок один сломался, второй еле дышит. До кого-то там дозвонились, сказали - людей нет в праздники, никто не хочет решить эту проблему".







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