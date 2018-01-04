НОВОСТИ | Общество













04.01.18 11:19 В Красноярск идёт потепление





Фото оС. Однако уже сегодня днём в краевой центр придёт потепление. Днём ожидается 23 градуса ниже ноля, переменная облачность без осадков. 5 января от -14 до -18оС.



В выходные в городе ожидается достаточно комфортная температура. Днём в субботу, 6 января около -10оС и небольшой снег. В воскресенье днём -9...-11оС. В Красноярске из-за тумана продолжает действовать режим неблагоприятных метеоусловий. Он продлится до вечера 5 января.







По данным синоптиков, сегодня была самая морозная ночь января - в окрестностях Красноярска столбики термометра опускались до -35С. Однако уже сегодня днём в краевой центр придёт потепление. Днём ожидается 23 градуса ниже ноля, переменная облачность без осадков. 5 января от -14 до -18С.В выходные в городе ожидается достаточно комфортная температура. Днём в субботу, 6 января около -10С и небольшой снег. В воскресенье днём -9...-11С. В Красноярске из-за тумана продолжает действовать режим неблагоприятных метеоусловий. Он продлится до вечера 5 января.











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