По данным синоптиков, сегодня была самая морозная ночь января - в окрестностях Красноярска столбики термометра опускались до -35оС. Однако уже сегодня днём в краевой центр придёт потепление. Днём ожидается 23 градуса ниже ноля, переменная облачность без осадков. 5 января от -14 до -18оС.
В выходные в городе ожидается достаточно комфортная температура. Днём в субботу, 6 января около -10оС и небольшой снег. В воскресенье днём -9...-11оС. В Красноярске из-за тумана продолжает действовать режим неблагоприятных метеоусловий. Он продлится до вечера 5 января.