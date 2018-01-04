НОВОСТИ | Общество













04.01.18 11:26 Страусиную ферму под Красноярском уничтожил пожар





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"Очень много души было там, очень много сердца. Я каждую клеточку, каждую птичку пропускала через себя. Всё мы делали самостоятельно. И сейчас просто пустое место осталось. Больше всего, конечно, жалко птицу", - говорит фермер Наталья Клушкина.



Выжженный участок так и стоит без дела, Наталья старается туда не заходить. Причина пожара так и не установлена. Что стало для фермера спасением, расскажем в вечернем выпуске "Вестей" в 20:40.



"Всё, что нас не убивает, делает нас сильнее" - по такому принципу старается жить фермер из Берёзовки Наталья Клушкина . Ещё полгода назад на заднем дворе она разводила породистых кур, уток, гусей, но недавно её птичник уничтожил огонь и в пожаре погибло всё пернатое семейство."Очень много души было там, очень много сердца. Я каждую клеточку, каждую птичку пропускала через себя. Всё мы делали самостоятельно. И сейчас просто пустое место осталось. Больше всего, конечно, жалко птицу", - говорит фермер Наталья Клушкина.Выжженный участок так и стоит без дела, Наталья старается туда не заходить. Причина пожара так и не установлена. Что стало для фермера спасением, расскажем в вечернем выпуске "Вестей" в 20:40.















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