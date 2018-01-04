"Всё, что нас не убивает, делает нас сильнее" - по такому принципу старается житьфермер из Берёзовки Наталья Клушкина. Ещё полгода назад на заднем дворе она разводила породистых кур, уток, гусей, но недавно её птичник уничтожил огонь и в пожаре погибло всё пернатое семейство.
"Очень много души было там, очень много сердца. Я каждую клеточку, каждую птичку пропускала через себя. Всё мы делали самостоятельно. И сейчас просто пустое место осталось. Больше всего, конечно, жалко птицу", - говорит фермер Наталья Клушкина.
Выжженный участок так и стоит без дела, Наталья старается туда не заходить. Причина пожара так и не установлена. Что стало для фермера спасением, расскажем в вечернем выпуске "Вестей" в 20:40.