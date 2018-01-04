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|04.01.18 13:00 В Балахтинском районе в ДТП погибли четыре человека
Фото: VK.com/kraschp
Семья из четырёх человек погибла в ДТП в Балахтинском районе. Их машина попала под грузовик. По предварительным данным, глава семьи 32-х лет выехал на встречную полосу, где легковой автомобиль и столкнулся с многотонной машиной. Сейчас устанавливаются все обстоятельства смертельной аварии.
Добавим, что за минувшие сутки в крае произошли 73 ДТП. В них погибли в общей сложности пять человек.
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