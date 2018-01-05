ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Новый сайт программы
РАДИО РОССИИ. КРАСНОЯРСК:
Архив программ
АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
Говорит и показывает КРАСНОЯРСК
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Общество





05.01.18 09:11 Фильм "Движение вверх" с успехом идёт в красноярских кинотеатрах



Фото
Это документальная хроника финала по баскетболу на летних олимпийских играх в Мюнхене 1972 года. Со счётом 49:50 в пользу США матч не закончился, но американцы уже праздновали победу. Так бы и было, если б на табло не вернули три недоигранные секунды, которые и принесли победу сборной Советского Союза.

Последние три секунды исторического поединка сборных США и СССР до сих пор вызывают бурные споры в спортивном мире. Американцы и сейчас не признают поражения, которое потерпели в 1972-м на Олимпиаде в Мюнхене. Фильм так филигранно точно передаёт некоторые моменты встречи, что зрители невольно оказываются на трибунах во время той игры. Отсюда и буря неподдельных эмоций.

- Что запомнилось больше всего?
- Победа. Хоть и знали, что победим, но всё равно болели.
- То, что мы сильны, когда вместе.
- Гордость за страну.
- Очень переживали за них, они такие молодцы, так старались!
- Патриотический фильм, настрой даёт хороший. Большая гордость за нашу страну.
- Очень интересный фильм, советую всем посмотреть.

Спустя 45 лет, наверное, трудно было воссоздать атмосферу периода обострения холодной войны, но команда потрудилась на 10 баллов. Именно такую оценку ставит более 80% зрителей, что редкость даже для зарубежных блокбастеров.

Вадим КУЛИКОВ
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России. Красноярск
Авторские фильмы


© 2018 ГТРК «Красноярск». Государственный интернет-канал "Россия" (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК "Красноярск" - Лепухов Дмитрий Михайлович. Редактор ГТРК "Красноярск" - Сукач Татьяна Валерьевна. Телефон редакции сайта: +7 (391) 243-19-61. Электронная почта: web@kgtrk.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .