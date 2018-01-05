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05.01.18 09:11 Фильм "Движение вверх" с успехом идёт в красноярских кинотеатрах





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Последние три секунды исторического поединка сборных США и СССР до сих пор вызывают бурные споры в спортивном мире. Американцы и сейчас не признают поражения, которое потерпели в 1972-м на Олимпиаде в Мюнхене. Фильм так филигранно точно передаёт некоторые моменты встречи, что зрители невольно оказываются на трибунах во время той игры. Отсюда и буря неподдельных эмоций.



- Что запомнилось больше всего?

- Победа. Хоть и знали, что победим, но всё равно болели.

- То, что мы сильны, когда вместе.

- Гордость за страну.

- Очень переживали за них, они такие молодцы, так старались!

- Патриотический фильм, настрой даёт хороший. Большая гордость за нашу страну.

- Очень интересный фильм, советую всем посмотреть.



Спустя 45 лет, наверное, трудно было воссоздать атмосферу периода обострения холодной войны, но команда потрудилась на 10 баллов. Именно такую оценку ставит более 80% зрителей, что редкость даже для зарубежных блокбастеров.



Это документальная хроника финала по баскетболу на летних олимпийских играх в Мюнхене 1972 года. Со счётом 49:50 в пользу США матч не закончился, но американцы уже праздновали победу. Так бы и было, если б на табло не вернули три недоигранные секунды, которые и принесли победу сборной Советского Союза.Последние три секунды исторического поединка сборных США и СССР до сих пор вызывают бурные споры в спортивном мире. Американцы и сейчас не признают поражения, которое потерпели в 1972-м на Олимпиаде в Мюнхене. Фильм так филигранно точно передаёт некоторые моменты встречи, что зрители невольно оказываются на трибунах во время той игры. Отсюда и буря неподдельных эмоций.Спустя 45 лет, наверное, трудно было воссоздать атмосферу периода обострения холодной войны, но команда потрудилась на 10 баллов. Именно такую оценку ставит более 80% зрителей, что редкость даже для зарубежных блокбастеров. Вадим КУЛИКОВ











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