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Последние три секунды исторического поединка сборных США и СССР до сих пор вызывают бурные споры в спортивном мире. Американцы и сейчас не признают поражения, которое потерпели в 1972-м на Олимпиаде в Мюнхене. Фильм так филигранно точно передаёт некоторые моменты встречи, что зрители невольно оказываются на трибунах во время той игры. Отсюда и буря неподдельных эмоций.
- Что запомнилось больше всего?
- Победа. Хоть и знали, что победим, но всё равно болели.
- То, что мы сильны, когда вместе.
- Гордость за страну.
- Очень переживали за них, они такие молодцы, так старались!
- Патриотический фильм, настрой даёт хороший. Большая гордость за нашу страну.
- Очень интересный фильм, советую всем посмотреть.
Спустя 45 лет, наверное, трудно было воссоздать атмосферу периода обострения холодной войны, но команда потрудилась на 10 баллов. Именно такую оценку ставит более 80% зрителей, что редкость даже для зарубежных блокбастеров.
Вадим КУЛИКОВ
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