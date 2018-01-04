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04.01.18 19:15 В Красноярске стартовал любительский этап фестиваля "Волшебный лёд Сибири"





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Итоги любительского конкурса станут известны 5 января, во время официальной церемонии открытия фестиваля "Волшебный лёд Сибири". Тогда же к делу приступят профессионалы. Для них уже приготовлен лёд из пригородных озёр и снег.



Фестиваль "Волшебный лёд Сибири" - шестой по счёту. Он международный. В этом году своё мастерство продемонстрируют команды из Японии, Латвии и Республики Беларусь, из Москвы, Перми, Хабаровска, Красноярска и Сосновоборска. В номинациях "Снег" и "Лёд" будут работать по десять команд. Имена победителей станут известны 10 января.



На улице почти -30, но скульптуры доделать надо. С самого утра участники любительских команд фестиваля, взяв в руки строительные инструменты, работают. Это начальник железнодорожной станции из мультфильма "Паровозик из Ромашково". Справа - сам паровоз, слева - будущая собака. Триптих делают три семьи из Советского района Красноярска.Итоги любительского конкурса станут известны 5 января, во время официальной церемонии открытия фестиваля "Волшебный лёд Сибири". Тогда же к делу приступят профессионалы. Для них уже приготовлен лёд из пригородных озёр и снег.Фестиваль "Волшебный лёд Сибири" - шестой по счёту. Он международный. В этом году своё мастерство продемонстрируют команды из Японии, Латвии и Республики Беларусь, из Москвы, Перми, Хабаровска, Красноярска и Сосновоборска. В номинациях "Снег" и "Лёд" будут работать по десять команд. Имена победителей станут известны 10 января. Елена АЛИШЕВЕЦ

















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