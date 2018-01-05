НОВОСТИ | Общество













05.01.18 09:54 В Красноярске объявлен режим неблагоприятных метеоусловий





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Сегодня ночью уже около 12 градусов ниже ноля, в субботу днём -9оС. Возможны снегопады. В понедельник, 8 января морозы попытаются вернуться, но первая рабочая неделя в этом году должна запомниться красноярцам резким потеплением до 2 градусов ниже ноля.







Морозы отступают. 5 января в Красноярске синоптики обещают днём около -15 градусов и солнце, которое из-за первого в этом году режима неблагоприятных метеоусловий красноярцы могут и не заметить. Метеорологи обещают снять режим НМУ сегодня в 7 часов вечера, когда начнёт заметно теплеть.Сегодня ночью уже около 12 градусов ниже ноля, в субботу днём -9С. Возможны снегопады. В понедельник, 8 января морозы попытаются вернуться, но первая рабочая неделя в этом году должна запомниться красноярцам резким потеплением до 2 градусов ниже ноля.







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