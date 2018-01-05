НОВОСТИ | Общество













05.01.18 11:23 Красноярскому клубу "Патриот" - 30 лет





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"Стрелять - это мало. Мы учим парня выживать даже в условиях, когда ему надо выполнить задачу и при этом он должен уметь себя комфортно чувствовать и просто остаться живым. Вот и вся система подготовки", - пояснил председатель МОСТ "Патриот" Олег Калугин.



"Патриот" за 30-летнюю историю претерпел большие изменения. Подготовку прошли десять тысяч юношей и девушек - молодых людей от 14 лет. В 2000-х число участников было особенно большим, география распространения - от Туруханска до южных границ края. Сейчас, по словам представителей организации, необходимость в подготовленных бойцах у страны не такая большая. Но воспитание, особенно с патриотическим уклоном, необходимо.



"Когда клуб "Патриот" на месяц закрылся на ремонт, подростковая преступность в Черёмушках и Энергетиках возросла на 40%. В основном у нас были трудные подростки", - отметил ветеран организации Дмитрий Скороделов.



Сейчас "Патриот" по-прежнему проводит спортивные слёты, соревнования с военным уклоном и готовит молодых людей если не к армии, то ко взрослой жизни. "Патриот" стоит на тех же принципах, что и 30 лет назад. По воспоминаниям организаторов, тогда позаимствовали устав комсомола, только минимизировали политическую составляющую и усилили военно-патриотическую.



В этом зале - десантники, морские пехотинцы, мастера рукопашного боя. Всех их объединяет работа с детьми. Многие были и являются инструкторами "Патриота" - системы допризывной подготовки. Молодых людей не только учат разбирать и собирать автомат, но правильно им пользоваться и сохранять жизнь в тяжёлых полевых условиях. "Патриот" был организован 30 лет назад, объединив разрозненные военно-патриотические клубы. Необходимость тогда объяснялась низким уровнем подготовки призывников."Стрелять - это мало. Мы учим парня выживать даже в условиях, когда ему надо выполнить задачу и при этом он должен уметь себя комфортно чувствовать и просто остаться живым. Вот и вся система подготовки", - пояснил председатель МОСТ "Патриот" Олег Калугин."Патриот" за 30-летнюю историю претерпел большие изменения. Подготовку прошли десять тысяч юношей и девушек - молодых людей от 14 лет. В 2000-х число участников было особенно большим, география распространения - от Туруханска до южных границ края. Сейчас, по словам представителей организации, необходимость в подготовленных бойцах у страны не такая большая. Но воспитание, особенно с патриотическим уклоном, необходимо."Когда клуб "Патриот" на месяц закрылся на ремонт, подростковая преступность в Черёмушках и Энергетиках возросла на 40%. В основном у нас были трудные подростки", - отметил ветеран организации Дмитрий Скороделов.Сейчас "Патриот" по-прежнему проводит спортивные слёты, соревнования с военным уклоном и готовит молодых людей если не к армии, то ко взрослой жизни. "Патриот" стоит на тех же принципах, что и 30 лет назад. По воспоминаниям организаторов, тогда позаимствовали устав комсомола, только минимизировали политическую составляющую и усилили военно-патриотическую. Владимир БОГОМОЛОВ











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