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05.01.18 11:25 В красноярском музее железной дороги открылась экспозиция, посвящённая семье Хворостовских





Фото



"Я могу ответственно сказать, что подобных фотографий нет даже в семье в Лондоне. 70 лет назад, весной 1948 года, они переехали из Перми в Красноярск", - рассказал Директор музея истории Красноярской железной дороги Константин Карпухин.



Дедушка Дмитрия Степан Иванович в годы восстановления народного хозяйства после войны, с 49-го по 52-й был главным инженером Красноярской железной дороги. Бабушка - инженером-майором. На пенсии стала хранителем музея. Вот фото 66 года - четырёхлетний Дима в Сочи. А это уже 81-й, наблюдение солнечного затмения. Интересная деталь: только Дмитрий смотрит на небо без солнцезащитных очков. Уникальные фотографии двоюродный брат Дмитрия Алексей Зархин несколько лет назад передал в музей Красноярской железной дороги в память о предках. Сейчас посетители заглядывают в семейный альбом Хворостовских под голос всемирно известного баритона.



"Очень горд тем, что он потомок железнодорожников. Я сам бывший железнодорожник, и для меня это вообще новость. Я приеду - первым делом сыну расскажу, чтобы и они приехали, посмотрели. У меня младший сын железнодорожник", - сказал посетитель музея, почётный железнодорожник Алексей Манеев.



В музее обещают - экспозиция, посвящённая Дмитрию Хворостовскому, станет постоянной.



На фото 1948-го отец Дмитрия Хворостовского. Это пианино выиграно в лотерею. Тогда и началась творческая история семьи. Мало кто знает, предки знаменитого баритона - железнодорожники. Это фото начала 19 века. На нём прадед и прабабушка Дмитрия Хворостовского. Иван Захарович был стрелочником на Юго-Западной железной дороге."Я могу ответственно сказать, что подобных фотографий нет даже в семье в Лондоне. 70 лет назад, весной 1948 года, они переехали из Перми в Красноярск", - рассказал Директор музея истории Красноярской железной дороги Константин Карпухин.Дедушка Дмитрия Степан Иванович в годы восстановления народного хозяйства после войны, с 49-го по 52-й был главным инженером Красноярской железной дороги. Бабушка - инженером-майором. На пенсии стала хранителем музея. Вот фото 66 года - четырёхлетний Дима в Сочи. А это уже 81-й, наблюдение солнечного затмения. Интересная деталь: только Дмитрий смотрит на небо без солнцезащитных очков. Уникальные фотографии двоюродный брат Дмитрия Алексей Зархин несколько лет назад передал в музей Красноярской железной дороги в память о предках. Сейчас посетители заглядывают в семейный альбом Хворостовских под голос всемирно известного баритона."Очень горд тем, что он потомок железнодорожников. Я сам бывший железнодорожник, и для меня это вообще новость. Я приеду - первым делом сыну расскажу, чтобы и они приехали, посмотрели. У меня младший сын железнодорожник", - сказал посетитель музея, почётный железнодорожник Алексей Манеев.В музее обещают - экспозиция, посвящённая Дмитрию Хворостовскому, станет постоянной. Елена АЛИШЕВЕЦ











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