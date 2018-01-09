РАДИО РОССИИ. КРАСНОЯРСК:
Архив программ
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск
АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
Говорит и показывает КРАСНОЯРСК
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Спорт





09.01.18 08:50 В Красноярске прошёл Рождественский полумарафон



Фото
Полгода назад именно спорт, признаётся Павел, вывел его из депрессии. С тех пор здоровый образ жизни для автослесаря Павла Клименко - не пустые слова. На полумарафоне форма одежды не зимняя, но специально для зимнего бега.

"Здесь не только красноярцы, есть и представители Кызыла, Новосибирска, Иркутской, Кемеровской области. Великолепная погода, вчера была масса звонков, люди пытались дозаявиться. Увидев прогноз погоды, кое-кто побоялся, тем не менее, стартовый протокол был сформирован за три недели до этого мероприятия", - рассказал организатор "Рождественского полумарафона" Владимир Мусиенко.

350 участников на двух дистанциях. Самому молодому 13 лет, самому старшему за 80. Рождественский полумарафон открывает серию полумарафонов в Красноярске. Например, впереди майский полумарафон и "Июльская жара".

Впервые Рождественский полумарафон собрал бегунов 25 лет назад. Традиционно здесь две дистанции - 5 километров и собственно сам полумарафон - 21 километр 100 метров. Многие бегут в новогодних костюмах. Это тоже своеобразная традиция. Всё-таки на календаре новогодние каникулы. Первыми финишируют участники забега на 5 км.

Мировой рекорд в полумарафоне установил спортсмен из Африки в 2010 году. 21 километр 100 метров Зерсенай Тадесе преодолел за 58 минут 23 секунды. Бежал, конечно, не по снегу - весной, в Поругалии. Сибирские спортсмены рекорд не побили. Да и задачи такой не было. Главное - хорошее настроение. Им были обеспечены все участники.

Елена АЛИШЕВЕЦ
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России. Красноярск
Авторские фильмы


© 2018 ГТРК «Красноярск». Государственный интернет-канал "Россия" (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК "Красноярск" - Лепухов Дмитрий Михайлович. Редактор ГТРК "Красноярск" - Сукач Татьяна Валерьевна. Телефон редакции сайта: +7 (391) 243-19-61. Электронная почта: web@kgtrk.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .