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09.01.18 08:50 В Красноярске прошёл Рождественский полумарафон





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"Здесь не только красноярцы, есть и представители Кызыла, Новосибирска, Иркутской, Кемеровской области. Великолепная погода, вчера была масса звонков, люди пытались дозаявиться. Увидев прогноз погоды, кое-кто побоялся, тем не менее, стартовый протокол был сформирован за три недели до этого мероприятия", - рассказал организатор "Рождественского полумарафона" Владимир Мусиенко.



350 участников на двух дистанциях. Самому молодому 13 лет, самому старшему за 80. Рождественский полумарафон открывает серию полумарафонов в Красноярске. Например, впереди майский полумарафон и "Июльская жара".



Впервые Рождественский полумарафон собрал бегунов 25 лет назад. Традиционно здесь две дистанции - 5 километров и собственно сам полумарафон - 21 километр 100 метров. Многие бегут в новогодних костюмах. Это тоже своеобразная традиция. Всё-таки на календаре новогодние каникулы. Первыми финишируют участники забега на 5 км.



Мировой рекорд в полумарафоне установил спортсмен из Африки в 2010 году. 21 километр 100 метров Зерсенай Тадесе преодолел за 58 минут 23 секунды. Бежал, конечно, не по снегу - весной, в Поругалии. Сибирские спортсмены рекорд не побили. Да и задачи такой не было. Главное - хорошее настроение. Им были обеспечены все участники.



Полгода назад именно спорт, признаётся Павел, вывел его из депрессии. С тех пор здоровый образ жизни для автослесаря Павла Клименко - не пустые слова. На полумарафоне форма одежды не зимняя, но специально для зимнего бега."Здесь не только красноярцы, есть и представители Кызыла, Новосибирска, Иркутской, Кемеровской области. Великолепная погода, вчера была масса звонков, люди пытались дозаявиться. Увидев прогноз погоды, кое-кто побоялся, тем не менее, стартовый протокол был сформирован за три недели до этого мероприятия", - рассказал организатор "Рождественского полумарафона" Владимир Мусиенко.350 участников на двух дистанциях. Самому молодому 13 лет, самому старшему за 80. Рождественский полумарафон открывает серию полумарафонов в Красноярске. Например, впереди майский полумарафон и "Июльская жара".Впервые Рождественский полумарафон собрал бегунов 25 лет назад. Традиционно здесь две дистанции - 5 километров и собственно сам полумарафон - 21 километр 100 метров. Многие бегут в новогодних костюмах. Это тоже своеобразная традиция. Всё-таки на календаре новогодние каникулы. Первыми финишируют участники забега на 5 км.Мировой рекорд в полумарафоне установил спортсмен из Африки в 2010 году. 21 километр 100 метров Зерсенай Тадесе преодолел за 58 минут 23 секунды. Бежал, конечно, не по снегу - весной, в Поругалии. Сибирские спортсмены рекорд не побили. Да и задачи такой не было. Главное - хорошее настроение. Им были обеспечены все участники. Елена АЛИШЕВЕЦ











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