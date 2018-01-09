НОВОСТИ | Общество













09.01.18 11:46 Итальянский журналист высоко оценил работу красноярских "Вестей"





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"Вести. Красноярск" - это команда профессионалов. Ваши выпуски очень интересно смотреть, вы очень качественно подаёте информацию о своём городе и Сибири в целом", - утверждает итальянский журналист Джузеппе Кастро.



Джузеппе Антонио сам работает корреспондентом уже 30 лет. Сибирская журналистика ему нравится своим драйвом. В Европе полиция или прокуратура не спешат с актуальными комментариями, а репортёра может выставить за дверь не то что мафия - продавщица супермаркета.



"Сейчас эта профессия в Италии в кризисе. Рекламы мало, инвестиций мало. Трудно", - поясняет итальянский журналист Джузеппе Кастро.



Кастро начинал со статей в газету "Sicilia", теперь на местном телевидении в городе Катания. В своих репортажах выступает за снятие санкций с России, с чем соглашаются даже некоторые депутаты Европарламента. Пишет о футболе для портала "ITA Sport Press" и "La Gazzetta dello sport". Например, недавно взял интервью у тренера "Енисея" Дмитрия Аленичева об его успехах в "Енисее". Игры нашей команды также смотрит в интернете.



Новый год сицилиец встретил в краевом центре у тёщи. А после выхода на пенсию планирует поменять побережье Средиземного моря на берега Енисея окончательно.



Джузеппе Кастро живёт в Италии, но имена журналистов красноярских "Вестей" знает наизусть. Он женился на красноярке и теперь ежедневно смотрит новостные выпуски с малой родины своей супруги."Вести. Красноярск" - это команда профессионалов. Ваши выпуски очень интересно смотреть, вы очень качественно подаёте информацию о своём городе и Сибири в целом", - утверждает итальянский журналист Джузеппе Кастро.Джузеппе Антонио сам работает корреспондентом уже 30 лет. Сибирская журналистика ему нравится своим драйвом. В Европе полиция или прокуратура не спешат с актуальными комментариями, а репортёра может выставить за дверь не то что мафия - продавщица супермаркета."Сейчас эта профессия в Италии в кризисе. Рекламы мало, инвестиций мало. Трудно", - поясняет итальянский журналист Джузеппе Кастро.Кастро начинал со статей в газету "Sicilia", теперь на местном телевидении в городе Катания. В своих репортажах выступает за снятие санкций с России, с чем соглашаются даже некоторые депутаты Европарламента. Пишет о футболе для портала "ITA Sport Press" и "La Gazzetta dello sport". Например, недавно взял интервью у тренера "Енисея" Дмитрия Аленичева об его успехах в "Енисее". Игры нашей команды также смотрит в интернете.Новый год сицилиец встретил в краевом центре у тёщи. А после выхода на пенсию планирует поменять побережье Средиземного моря на берега Енисея окончательно. Роман РЫКОВ











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