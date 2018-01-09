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09.01.18 11:43 Федеральные трассы Красноярского края сменили названия





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Напомним, что буква Р в названиях указывает на то, что трасса проложена между административными центрами страны. Дороги с буквой М ведут в столицу, А - это трассы, которые соединяют крупнейшие транспортные узлы.







Федеральные трассы Красноярского края сменили имена, об этом сообщил Росавтодор. Теперь трасса М-53 "Байкал" называется Р-255 "Сибирь", а трасса М-54 "Енисей" получила название Р-257 "Енисей".Напомним, что буква Р в названиях указывает на то, что трасса проложена между административными центрами страны. Дороги с буквой М ведут в столицу, А - это трассы, которые соединяют крупнейшие транспортные узлы.







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