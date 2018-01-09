НОВОСТИ | Общество













09.01.18 11:44 Шарыповский фермер занялся разведением английских коров





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Любовь к герефордам у бизнесмена с юности, именно тогда он впервые увидел эту породу. Три года назад получил государственный грант, на него купил первых бычков и технику для заготовки сена. Родные с энтузиазмом подошли к увлечению главы семьи. Младшая дочь как может орудует вилами, а старшая всерьёз определилась с профессией - станет ветеринаром.



Сейчас семейная ферма готовится к переезду. Районная администрация выделила земельный участок, на котором вскоре появится более просторное и удобное помещение. Поголовье увеличится вдвое и забот у молодого бизнесмена прибавится. Есть и ещё более грандиозные планы: организовать из глубинки сбыт выращенной продукции.



Под небом Шарыповского района обедают коровы английских кровей. Герефордская порода родом из туманного Альбиона и славится своими крупными размерами, силой и дорогостоящим мясом. Такую ораву в 60 голов прокормить непросто, но Шамиль Ахтямов перед трудностями не пасует. Фермер родился в семье сельских тружеников и с детства привык работать руками.Любовь к герефордам у бизнесмена с юности, именно тогда он впервые увидел эту породу. Три года назад получил государственный грант, на него купил первых бычков и технику для заготовки сена. Родные с энтузиазмом подошли к увлечению главы семьи. Младшая дочь как может орудует вилами, а старшая всерьёз определилась с профессией - станет ветеринаром.Сейчас семейная ферма готовится к переезду. Районная администрация выделила земельный участок, на котором вскоре появится более просторное и удобное помещение. Поголовье увеличится вдвое и забот у молодого бизнесмена прибавится. Есть и ещё более грандиозные планы: организовать из глубинки сбыт выращенной продукции. Анастасия ЦЫГАНКОВА











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