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11.01.18 20:58 Красноярск готовится к международному турниру по вольной борьбе





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"На данный момент я, наверное, буду первым номером. Всё будет зависеть от Ярыгинского, а дальше Европа. Ближайшие несколько лет нельзя расслабляться, там молодёжь подрастает, могут и подвинуть", - рассказала обладатель кубка России по вольной борьбе Юлия Пронцевич.



Юля уже выигрывала Ярыгинский турнир, а вот для Ханум Велиевой, возможно, это будет дебют. Тренеры ещё не решили, разрешат ли Ханум выходить на ковёр. Ханум - азербайджанка, выросла в Красноярске, с дядей однажды пришла посмотреть, как проходит Ярыгинский турнир, после чего потребовала записать её в борьбу. Переходя из одной возрастной категории в другую, Ханум все эти годы держит лидерство. Действующая чемпионка России, чемпионка Европы и мира, в конце 2017-го федерация борьбы России признала её лучшей спортсменкой страны.



"Я их хочу от каких-то ненужных сборов убрать, мне не разрешают. Но, думаю, мы к какому-то консенсусу придём. Самая главная задача - надо сберечь их к Олимпиаде, чтобы они достойно отбирались", - пояснила тренер по вольной борьбе Лидия Карамчакова.



Турнир имени Ивана Ярыгина стартует 26 января.



Подготовка к Ярыгинскому уже началась. Наша главная надежда - наши девушки. Юля Пронцевич родилась и выросла в Ужуре, в борьбу пошла за компанию с мальчишками. В 2017-м она практически не появлялась в Красноярске. Сборы, соревнования, уже под Новый год выиграла открытый Кубок России."На данный момент я, наверное, буду первым номером. Всё будет зависеть от Ярыгинского, а дальше Европа. Ближайшие несколько лет нельзя расслабляться, там молодёжь подрастает, могут и подвинуть", - рассказала обладатель кубка России по вольной борьбе Юлия Пронцевич.Юля уже выигрывала Ярыгинский турнир, а вот для Ханум Велиевой, возможно, это будет дебют. Тренеры ещё не решили, разрешат ли Ханум выходить на ковёр. Ханум - азербайджанка, выросла в Красноярске, с дядей однажды пришла посмотреть, как проходит Ярыгинский турнир, после чего потребовала записать её в борьбу. Переходя из одной возрастной категории в другую, Ханум все эти годы держит лидерство. Действующая чемпионка России, чемпионка Европы и мира, в конце 2017-го федерация борьбы России признала её лучшей спортсменкой страны."Я их хочу от каких-то ненужных сборов убрать, мне не разрешают. Но, думаю, мы к какому-то консенсусу придём. Самая главная задача - надо сберечь их к Олимпиаде, чтобы они достойно отбирались", - пояснила тренер по вольной борьбе Лидия Карамчакова.Турнир имени Ивана Ярыгина стартует 26 января. Евгения ПЛОТНИКОВА

















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