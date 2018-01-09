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09.01.18 11:40 Спасатели эвакуировали со Столбов замёрзших детей





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В Красноярске со Столбов эвакуировали троих детей. Сообщение к спасателям поступило накануне в районе 17 часов. Трое ребят в возрасте 8, 11 и 18 лет ушли в заповедник утром без тёплых курток. К вечеру замёрзли и пришлось вызывать спасателей. Дети приехали в Красноярск на каникулы из Санкт-Петербурга и Крыма.







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