Два сотрудника Росгвардии в Красноярске спасли из пожара 30 человек. ЧП произошло в многоквартирном доме на проспекте Металлургов. Пламя заметили двое сотрудников охраны правопорядка. Они бросились в клубы дыма, вывели наружу женщину, которая сидела на пороге квартиры и была не в состоянии выбраться самостоятельно, а затем вернулись за второй жительницей - 72-летней старушкой.
Всего из горящего дома сотрудники Росгвардии вывели 30 человек. Прапорщика Эдуарда Мелузова и старшего сержанта Павла Мула за героический поступок руководство управления Росгвардии представило к поощрению.