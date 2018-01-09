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09.01.18 11:45 Сотрудники Росгвардии спасли из пожара 30 человек





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Всего из горящего дома сотрудники Росгвардии вывели 30 человек. Прапорщика Эдуарда Мелузова и старшего сержанта Павла Мула за героический поступок руководство управления Росгвардии представило к поощрению.







Два сотрудника Росгвардии в Красноярске спасли из пожара 30 человек. ЧП произошло в многоквартирном доме на проспекте Металлургов. Пламя заметили двое сотрудников охраны правопорядка. Они бросились в клубы дыма, вывели наружу женщину, которая сидела на пороге квартиры и была не в состоянии выбраться самостоятельно, а затем вернулись за второй жительницей - 72-летней старушкой.Всего из горящего дома сотрудники Росгвардии вывели 30 человек. Прапорщика Эдуарда Мелузова и старшего сержанта Павла Мула за героический поступок руководство управления Росгвардии представило к поощрению.











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