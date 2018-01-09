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09.01.18 17:33 Последствия коммунальной аварии на Киренского устранены





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"Мы как заказчик, как организация, которая оплачивает работы, должны понять, откуда изыскать средства на устранение подобных ситуаций. Мы в этой ситуации действительно стали заложниками этой аварии, потому что несём незапланированные расходы. Кто виноват - это вопрос дискуссии", - пояснил пресс-секретарь КрУДор Александр Марков.



В учреждении уверяют, что произошедшее не повлияет на открытие дорожного движения на этом участке. Подробности коммунальной истории смотрите в вечернем выпуске "Вестей" в 20:45.



Коммунальщики устранили порыв трубы на улице Киренского. Напомним, из-за ЧП жители 16-ти многоэтажек Октябрьского района два дня жили без воды. На время работ её подвоз автоцистернами организовали во дворы пострадавшим. Из-за аварии под воду ушёл подземный пешеходный переход на Киренского: лопнувшая труба залила строительный объект. Коммуникации оказались бесхозными и оплачивать ликвидацию потопа будет КрУДор."Мы как заказчик, как организация, которая оплачивает работы, должны понять, откуда изыскать средства на устранение подобных ситуаций. Мы в этой ситуации действительно стали заложниками этой аварии, потому что несём незапланированные расходы. Кто виноват - это вопрос дискуссии", - пояснил пресс-секретарь КрУДор Александр Марков.В учреждении уверяют, что произошедшее не повлияет на открытие дорожного движения на этом участке. Подробности коммунальной истории смотрите в вечернем выпуске "Вестей" в 20:45. Анастасия ЦЫГАНКОВА

















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