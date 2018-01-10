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НОВОСТИ | Общество





10.01.18 08:53 В Красноярске прошёл конкурс на лучшее фото восстановленной церкви



Фото
Словно застывший во времени, спокойно-величественный и даже загадочный. Таким получился на фотографиях Покровский храм в селе Большой Балчуг Сухобузимского района. В необычной поездке к памятнику деревянного зодчества побывали три десятка фотографов из разных уголков края. Их работы участвовали в конкурсе "Возрождение духа".

"Я очень рад, что в зале сегодня были как профессионалы фотодела, так и начинающие любители. Я думаю, что каждый человек, который приближается к этому храму, чувствует нечто такое, что вырывается из сетки будней, то, что невозможно просчитать на калькуляторе", - отметил священник Алексей Язев.

Награждение прошло в Архиерейском доме сразу после Рождества Христова. Победителем был признан водитель-экспедитор из деревни Старцево Сергей Герасимов. По его словам, у намоленных стен он испытал прилив вдохновения, но победить в конкурсе не ожидал.

"Когда приезжаешь в ту или иную церковь, там сразу аура такая - местность, церковь. Когда приехали в Балчуг, она сразу на душу легла и именно этот выигрышный кадр я как-то увидел", - рассказал фотограф-любитель Сергей Герасимов.

Храм в Балчуге был построен в начале XX века, но после революции пришёл в упадок. И только недавно, спустя столетие, уникальный архитектурный и духовный объект был восстановлен работниками Горно-химического комбината компании "Росатом".

Роман РЫКОВ
АРХИВ 
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