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09.01.18 17:40 Сотни вкладчиков банка "Канский" не попали в реестр на страховое возмещение средств





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Напомним, до конца года более двух тысяч клиентов "Канского" получили страховые возмещения, это более миллиарда рублей. Ранее сообщалось, что общая сумма страховки оценивается в 1 миллиард 800 миллионов.











Сотни вкладчиков лишённого лицензии красноярского банка "Канский" не попали в реестр на страховое возмещение своих средств. У временной администрации есть подозрения, что прежние руководители могли скрывать часть данных о вкладах от учёта, либо не в полном объёме выполняли обязательства перед клиентами, что является серьёзным нарушением федерального законодательства. В банк-агент обратилось около 600 вкладчиков, сведения о которых полностью или частично отсутствуют в реестре переданном в агентство.Напомним, до конца года более двух тысяч клиентов "Канского" получили страховые возмещения, это более миллиарда рублей. Ранее сообщалось, что общая сумма страховки оценивается в 1 миллиард 800 миллионов.







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