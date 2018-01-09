Сотни вкладчиков лишённого лицензии красноярского банка "Канский" не попали в реестр на страховое возмещение своих средств. У временной администрации есть подозрения, что прежние руководители могли скрывать часть данных о вкладах от учёта, либо не в полном объёме выполняли обязательства перед клиентами, что является серьёзным нарушением федерального законодательства. В банк-агент обратилось около 600 вкладчиков, сведения о которых полностью или частично отсутствуют в реестре переданном в агентство.
Напомним, до конца года более двух тысяч клиентов "Канского" получили страховые возмещения, это более миллиарда рублей. Ранее сообщалось, что общая сумма страховки оценивается в 1 миллиард 800 миллионов.