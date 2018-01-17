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17.01.18 09:02 В Красноярске вышел в свет второй выпуск альманаха "Енисей" за 2017 год





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"То, что здесь опубликовано, это мой первый опыт. Считаю, как первый опыт он безусловно удался. Тем более что я брала за базу произведения Пришвина и Паустовского", - рассказала писатель Ольга Немежикова.



На последних страницах разместили фоторепортаж "Следами, тропами, путями Виктора Астафьева", снимки сделал Виктор Тингин. Книга вышла тиражом в 500 экземпляров. К слову, главный редактор Михаил Тарковский заметил, что второй альманах хоть и хорош, но не идеален.



"Промашка в этом номере, я совсем недавно это понял, и в этом виноват я - мы абсолютно ничего не написали по юбилею Великой Октябрьской социалистической революции. Это просто безобразие! Я обещаю, что в следующем номере обязательно дадим материал, и не один", - заверил писатель и главный редактор альманаха "Енисей" Михаил Тарковский.



Редакторы уже начали подготовку нового альманаха "Енисей", планируется, что в свет он выйдет летом.



Первый номер "Енисея" вышел в далёком 1940 году по инициативе молодых красноярских литераторов. Сегодня альманах - современное издание литературно-художественной и краеведческой направленности, выходящее дважды в год. На его страницах публикуются художественные произведения сибирских авторов, заметки о культурных событиях Красноярского края, исторические, искусствоведческие статьи, очерки. Ольга Немежикова в своих строках воспевает красоту красноярских "Столбов"."То, что здесь опубликовано, это мой первый опыт. Считаю, как первый опыт он безусловно удался. Тем более что я брала за базу произведения Пришвина и Паустовского", - рассказала писатель Ольга Немежикова.На последних страницах разместили фоторепортаж "Следами, тропами, путями Виктора Астафьева", снимки сделал Виктор Тингин. Книга вышла тиражом в 500 экземпляров. К слову, главный редактор Михаил Тарковский заметил, что второй альманах хоть и хорош, но не идеален."Промашка в этом номере, я совсем недавно это понял, и в этом виноват я - мы абсолютно ничего не написали по юбилею Великой Октябрьской социалистической революции. Это просто безобразие! Я обещаю, что в следующем номере обязательно дадим материал, и не один", - заверил писатель и главный редактор альманаха "Енисей" Михаил Тарковский.Редакторы уже начали подготовку нового альманаха "Енисей", планируется, что в свет он выйдет летом. Владислав ТАМОШАУСКАС











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