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09.01.18 17:42 В Красноярске начался сбор подписей в поддержку Владимира Путина





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"Мы начали работать сегодня с 12 часов дня и будем работать до конца месяца. Те, кто проходит и у кого есть с собой паспорт, оставляют подписи. Даже те, у кого нет с собой документов, говорят, что принесут документы позже и оставляют подпись. Сейчас порядка 25 человек на нашей точке оставили свои подписи", - рассказал участник инициативной группы по сбору подписей Максим Воробьёв.





По всей России начался сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина кандидатом в президенты. Напомним, на предстоящие выборы Путин выдвинул свою кандидатуру не от партии, как это было раньше, а в качестве самовыдвиженца. По закону, для допуска к выборам ему нужно набрать 300 тысяч голосов. Инициативные россияне решили поддержать Путина. Красноярск присоединился к акции, в нашем городе сегодня начали работу 8 пунктов сбора подписей."Мы начали работать сегодня с 12 часов дня и будем работать до конца месяца. Те, кто проходит и у кого есть с собой паспорт, оставляют подписи. Даже те, у кого нет с собой документов, говорят, что принесут документы позже и оставляют подпись. Сейчас порядка 25 человек на нашей точке оставили свои подписи", - рассказал участник инициативной группы по сбору подписей Максим Воробьёв.







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