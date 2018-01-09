НОВОСТИ | Общество













09.01.18 17:45 Красноярских дошколят учат готовить и создавать уют





Фото



Такой кабинет домоводства в 328-м детском саду пока единственный в Красноярске. "В современной семье практически ушла эта практика, когда старшее поколение обучает младшее, как можно готовить. У ребёнка не развивается самостоятельность, а в дальнейшем это и на семейном благополучии может сказаться", - отметила руководитель главного управления образования Красноярска Татьяна Ситдикова.



Музей Сурикова - ещё один уникальный проект детского сада в Солнечном. Также в саду ребят учат создавать уют в доме. Тренируются воспитанники на специальной тряпичной четырёхкомнатной квартире, где живут куклы.



Самые лучшие подобные проекты войдут в специальный сборник, чтобы молодые воспитатели могли перенять опыт у своих старших коллег и внедрить подобные игровые площадки в своих дошкольных учреждениях.



Мука, тесто, скалки - на этой кухне всё по-настоящему. Сегодня детсадовцы готовят пироги с капустой. Всего второй урок, а ребята уже сами могут подсказать рецепт. Правда, едят юные кулинары, увы, не плоды собственных трудов - по СанПиНу не положено. Параллельно те же самые блюда на большой кухне готовит Татьяна Петровна. Она кормит дошколят вот уже 37 лет.Такой кабинет домоводства в 328-м детском саду пока единственный в Красноярске. "В современной семье практически ушла эта практика, когда старшее поколение обучает младшее, как можно готовить. У ребёнка не развивается самостоятельность, а в дальнейшем это и на семейном благополучии может сказаться", - отметила руководитель главного управления образования Красноярска Татьяна Ситдикова.Музей Сурикова - ещё один уникальный проект детского сада в Солнечном. Также в саду ребят учат создавать уют в доме. Тренируются воспитанники на специальной тряпичной четырёхкомнатной квартире, где живут куклы.Самые лучшие подобные проекты войдут в специальный сборник, чтобы молодые воспитатели могли перенять опыт у своих старших коллег и внедрить подобные игровые площадки в своих дошкольных учреждениях. Мария СЕМЁНОВА











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













