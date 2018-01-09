Зигмунд Вилнис уже не в первый раз приезжает в Красноярск, но впервые на православное Рождество его удивили подобным образом. Латвийский скульптор утверждает, в его стране тоже есть подобные празднества, но они отмечаются не столь широко, как в Сибири.
"Это очень приятно, эти фольклорные коллективы у нас тоже популярны, они тоже в праздниках принимают участие. Это очень душевно", - говорит скульптор Зигмунд Вильнис (Латвия).
Команда из Японии решила превратить снежный куб в раскрытую книгу, из неё как бы выплывает девушка: это символ любви ко всему миру. И красноярский конкурс превосходно помогает народам понять друг друга - японцы пытаются повторить слова колядок на русском языке.
"У нас тоже что-то подобное происходит на Новый год; собираются люди, веселятся, празднуют, поют песни, танцуют. А повторять слова на русском языке было очень непросто - русский куда сложнее японского", - сказал скульптор Мидо Харада (Япония).
Конкурс "Волшебный лёд Сибири" уже в шестой раз. В каждой из двух номинаций - "Снег" и "Лёд" - соревнуются по десять команд. Результаты объявят на церемонии закрытия 10 января. "Каждый год это новые скульптуры, новые люди, уровень мастерства растёт с каждым годом выше и выше. Отбор комиссии - заявок очень много, и попадает на этот конкурс не каждый", - отметил член жюри фестиваля "Волшебный лёд Сибири" Александр Зайцев.
Третий этап фестиваля, в котором себя покажут молодёжные команды, пройдёт в конце февраля, молодым талантам отведена важная роль: нужно проверить, как будут вести себя ледовые скульптуры в конце зимы. И если фигуры не растают, то такими же творениями украсят Красноярск для встречи гостей зимней Универсиады-2019.