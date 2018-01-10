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НОВОСТИ | Общество





10.01.18 08:48 Жителей деревни Минино терроризируют бродячие собаки



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Без палок жители деревни Минино не выходят на улицу. Вооружиться их заставила собачья жизнь, которая буквально кипит за заборами домов. Стая бродячих животных поселилась полгода назад на берегу озера. Ни выйти на прогулку, ни дойти до остановки теперь невозможно без того чтобы прохожего не облаяли. На кого-то собаки даже нападали. При этом помощь от властей не приходит и жители самостоятельно обеспечивают свою безопасность. Кроме палок, используют проволоку и цепи, чтобы собаки не залезали во дворы.

Пригородный посёлок активно застраивается. Сначала собаки охраняют стройку, затем их выбрасывают на улицу как ненужный инструмент. Эта ситуация общая не только для пригорода, но и для самого Красноярска. Кто-то жалеет животных. На улице Попова для них собрали шалаш, их подкармливают, а случайные прохожие получают в ответ порцию лая. При этом на агрессивных собак пока не найти управы. Ещё нет подрядчика, который может заниматься отловом.

"Сейчас контракт в стадии подписания. И с первого дня его подписания он будет исполняться. Так же, как и раньше, отлов собак будет осуществляться только по заявкам, которые поступают в службу 005", - пояснила Пресс-секретарь департамент городского хозяйства Светлана Трушкова.

К бродячим животным, конечно же, нужно относиться по-человечески. Но иногда забота может оказаться избыточной. Например, если прикормить стаю, собаки станут другом для одного человека и рискуют оказаться неприятным соседом для всех остальных.

Владимир БОГОМОЛОВ
АРХИВ 
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