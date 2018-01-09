ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски
РАДИО РОССИИ. КРАСНОЯРСК:
Архив программ
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Новый сайт программы
АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
Говорит и показывает КРАСНОЯРСК
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Общество





09.01.18 20:52 В Красноярске ожидается кратковременная оттепель



Фото
Аномально тёплую погоду в Красноярск несёт циклон, который пришёл к нам с берегов Каспийского моря. Резкое потепление до +2оС ожидается в краевом центре в четверг и пятницу. Но в выходные дни морозы в Красноярск вернутся: ночью до -20, днём чуть теплее - минус 15.

"При этом существенных осадков на территории южных и центральных районов мы не ожидаем. Снег будет в основном небольшой и погода будет ветреная в отдельные дни - 12 января, в пятницу и в понедельник, 15 января до 15-20 метров в секунду", - сообщила ведущий специалист красноярского гидрометцентра Оксана Сальникова.

Напомним, Новый год отметился в Красноярском крае по-настоящему сибирскими морозами. В течение первой недели в некоторых районах региона столбики термометров опускались ниже 40 градусов. За этот период к медикам за помощью с обморожениями различной степени тяжести обратились 50 жителей, из них 11 дети.

19 января христиане будут отмечать один из главных православных праздников - Крещение Господне. Неотъемлемой частью празднования является купание в проруби. В этом году погружаться в воду жители края будут при температуре -20 градусов, в некоторых районах края похолодает до -30.

Владислав ТАМОШАУСКАС
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России. Красноярск
Авторские фильмы


© 2018 ГТРК «Красноярск». Государственный интернет-канал "Россия" (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК "Красноярск" - Лепухов Дмитрий Михайлович. Редактор ГТРК "Красноярск" - Сукач Татьяна Валерьевна. Телефон редакции сайта: +7 (391) 243-19-61. Электронная почта: web@kgtrk.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .