НОВОСТИ | Общество













09.01.18 20:52 В Красноярске ожидается кратковременная оттепель





Фото оС ожидается в краевом центре в четверг и пятницу. Но в выходные дни морозы в Красноярск вернутся: ночью до -20, днём чуть теплее - минус 15.



"При этом существенных осадков на территории южных и центральных районов мы не ожидаем. Снег будет в основном небольшой и погода будет ветреная в отдельные дни - 12 января, в пятницу и в понедельник, 15 января до 15-20 метров в секунду", - сообщила ведущий специалист красноярского гидрометцентра Оксана Сальникова.



Напомним, Новый год отметился в Красноярском крае по-настоящему сибирскими морозами. В течение первой недели в некоторых районах региона столбики термометров опускались ниже 40 градусов. За этот период к медикам за помощью с обморожениями различной степени тяжести обратились 50 жителей, из них 11 дети.



19 января христиане будут отмечать один из главных православных праздников - Крещение Господне. Неотъемлемой частью празднования является купание в проруби. В этом году погружаться в воду жители края будут при температуре -20 градусов, в некоторых районах края похолодает до -30.



Аномально тёплую погоду в Красноярск несёт циклон, который пришёл к нам с берегов Каспийского моря. Резкое потепление до +2С ожидается в краевом центре в четверг и пятницу. Но в выходные дни морозы в Красноярск вернутся: ночью до -20, днём чуть теплее - минус 15."При этом существенных осадков на территории южных и центральных районов мы не ожидаем. Снег будет в основном небольшой и погода будет ветреная в отдельные дни - 12 января, в пятницу и в понедельник, 15 января до 15-20 метров в секунду", - сообщила ведущий специалист красноярского гидрометцентра Оксана Сальникова.Напомним, Новый год отметился в Красноярском крае по-настоящему сибирскими морозами. В течение первой недели в некоторых районах региона столбики термометров опускались ниже 40 градусов. За этот период к медикам за помощью с обморожениями различной степени тяжести обратились 50 жителей, из них 11 дети.19 января христиане будут отмечать один из главных православных праздников - Крещение Господне. Неотъемлемой частью празднования является купание в проруби. В этом году погружаться в воду жители края будут при температуре -20 градусов, в некоторых районах края похолодает до -30. Владислав ТАМОШАУСКАС

















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