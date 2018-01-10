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10.01.18 09:00 201 пьяного водителя задержали в Красноярске за праздничные дни





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"Выявлено более 200 водителей в состоянии опьянения. Из них 24 это повторное совершение данного административного правонарушения. В отношении всех, кто повторно, возбуждены уголовные дела и уже суд будет привлекать их к установленной законом ответственности", - сообщил заместитель командира полка ДПС Сергей Молявко.







201 пьяного водителя задержали в Красноярске за праздничные дни. Новогодние облавы проходили по всему городу, количество нарядов полиции было на четверть больше, чем обычно. Остановили стражи порядка и водителя в костюме Деда Мороза, он управлял машиной по чужим правам и имел признаки опьянения. Мужчину доставили в наркологический диспансер."Выявлено более 200 водителей в состоянии опьянения. Из них 24 это повторное совершение данного административного правонарушения. В отношении всех, кто повторно, возбуждены уголовные дела и уже суд будет привлекать их к установленной законом ответственности", - сообщил заместитель командира полка ДПС Сергей Молявко.











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