201 пьяного водителя задержали в Красноярске за праздничные дни. Новогодние облавы проходили по всему городу, количество нарядов полиции было на четверть больше, чем обычно. Остановили стражи порядка и водителя в костюме Деда Мороза, он управлял машиной по чужим правам и имел признаки опьянения. Мужчину доставили в наркологический диспансер.
"Выявлено более 200 водителей в состоянии опьянения. Из них 24 это повторное совершение данного административного правонарушения. В отношении всех, кто повторно, возбуждены уголовные дела и уже суд будет привлекать их к установленной законом ответственности", - сообщил заместитель командира полка ДПС Сергей Молявко.