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10.01.18 09:09 Жителей Ачинска дважды обманули интернет-мошенники





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Тогда ачинцы нашли другое объявление и вновь перевели предоплату - 5 тысяч рублей. История в точности повторилась. Только после этого супруги обратились в полицию. Возбуждено два уголовных дела.











Жителей Ачинска дважды обманули интернет-мошенники. Супружеская пара из Ачинска решила купить автомобиль и увидела объявление о продаже "Тойоты". Они перевели задаток 20 тысяч рублей и выехали в Новосибирск за машиной. Но продавец перестал выходить на связь.Тогда ачинцы нашли другое объявление и вновь перевели предоплату - 5 тысяч рублей. История в точности повторилась. Только после этого супруги обратились в полицию. Возбуждено два уголовных дела.







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